Szintlépést látunk a kampányban, ilyen eddig nem volt Magyarországon – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője az Orbán Viktor gyűlésein ellentüntetőket vegzáló verőlegényekről.
Egy verőlegényekből álló csapat támadta meg a venezuelai parlamentet az ország függetlenségi napján. Szemtanúk szerint az elkövetők a szocialista elnök, Nicolas Maduro támogatói voltak. A támadásban legalább 3 parlamenti képviselő megsérült - tudósít az Euronews.
Nyakó István bízik abban, hogy a rendőrségi nyomozás feltárja: kik voltak a felbujtói azoknak, akik a Nemzeti Választási Iroda (NVI) épületében megakadályozták népszavazási kérelmének érkeztetésében. A szocialista politikus azt megelőzően beszélt erről, hogy hétfőn tanúként meghallgatták a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK).
Megindult a nyomozás a Nemezti Választási Irodánál történtek miatt - tájékoztatta a rendőrség Nyakó Istvánt. A szocialista politikus az Indexnek elmondta, hogy pár nappal ezelőtt a BRFK meghallgatta őt a kopaszok balhéja miatt, de akkor csak adatot gyűjtött a hatóság.