Pintér Bence feljelenti a fekete ruhásokat, akik Orbán Viktor győri rendezvényén ellentüntetőket vegzáltak

2026-03-31 13:59:00 CEST

„Ők Magyarország szégyenei a megbízóikkal együtt” – közölte a városvezető, aki emellett kezdeményezte a fekete ruhás verőlegények kitiltását Győrből.

„Feljelentem és kezdeményezem a fekete pufajkások kitiltását Győrből” – jelentette be a város polgármestere kedden a Facebook-oldalán.

Pintér Bence bejegyzésében felidézte: „Március 27-én, pénteken, a miniszterelnök kampányrendezvénye előtt és alatt szégyenteljes, erőszakos cselekmények zajlottak. A véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra, egységesen, alakzatban mozgó verőlegények kezdték el vegzálni. Transzparenseket téptek szét, lökdösődtek, erőszakoskodtak; egységesen fellépve akadályozták a békés tüntetők szabad mozgását. Volt, akit igazoltattak is. Azóta máshol is randalíroztak a Fidesz rendezvényein, Pécelen a nyakánál fogva tepertek a földre egy békés állampolgárt.” Majd kiemelte:

„Ők Magyarország szégyenei a megbízóikkal együtt. Mivel – viselkedésük alapján – a megbízóik valószínűleg ezt mondták nekik, azt gondolhatják, hogy bármit megtehetnek. De civilizált országban nem az ököljog, hanem a Büntető törvénykönyv szerint teszünk igazságot.”

A városvezető posztjában jelezte, bűnszervezetben, aljas indokból, a sértett sanyargatásával, jelentős érdeksérelmet okozva, hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, rongálás és más bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz az ügyészségen.

Hozzátette, a feljelentéséhez csatolta azokat a felvételeket, amelyek alapján a nyomozó hatóság beazonosíthatja az elkövetőket. Indítványozta továbbá azt is, hogy az ügyészség vádiratában kérje a garázdaság bűncselekményét elkövetők kitiltását Győr közigazgatási területéről – az adható leghosszabb időtartamra, öt évre.

Mint arról beszámoltunk, fekete ruhát viselő, verőlegénynek tűnő férfiak minden jel szerint szervezett akció keretében pénteken, sorfalat állva fizikailag is megakadályozták, hogy ellentüntetők közel menjenek a kormányfő győri gyűléséhez. A miniszterelnököt rendszeresen ellentüntetők fogadják az országjárásán, akiknek vegzálására a korábbi helyszíneken, például Pécelen is felbukkant a fekete ruhás csoport, több esetben kitépték a tiltakozók kezéből a molinókat és rángatták is őket. Hétfőn Györfi Mihály, Szolnok polgármestere külön kérte a rendőrségi biztosítást Orbán Viktor gyűléséhez, és végül nem is jelent meg a fekete sereg.