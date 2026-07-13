A miskolci kórházban a gazdasági igazgatónak, míg a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórházban az orvosigazgatónak kell távoznia.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megbízott főigazgatója hétfőn azonnali hatállyal visszavonta a vezetői megbízatását Pápai Györgynek, az OMSZ észak-alföldi regionális igazgatójának, és ugyanekkor felfüggesztette a további munkavégzés alól észak-magyarországi régió regionális igazgatóját, Breitenbach Gézát.