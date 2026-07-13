Kórházi vezetők leváltásáról döntött az országos kórház-főigazgató

egészségügy;kórházak;vezetői megbízások;visszavonások;Országos Kórházi Főigazgatóság;Hegedűs Zsolt;

2026-07-13 22:05:00 CEST

A miskolci kórházban a gazdasági igazgatónak, míg a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórházban az orvosigazgatónak kell távoznia.

Tótth Árpád országos kórház-főigazgató 2026. július 13. napjával visszavonta Dr. Somogyi Aliz részére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást – olvasható az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményében, amelyet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter osztott meg a Facebook-oldalán. A leváltás előzménye lehet, hogy a tárcavezető a napokban feljelentést tett a miskolci kórház és a Medcenter nevű budapesti magáncég ügyében.

Amint arról a Népszava is írt, Hegedűs Zsolt hűtlen kezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz a több évtizedes ügyben. Egy orvostudományi portál szerint akár 14,5 milliárd forintos lehet az okozott kár. Az ügy csaknem húsz évre nyúlik vissza, a Medcenter Kft. 2006-ban kötött 15 évre szóló megállapodást, amelyben azt vállalta, hogy két új lineáris gyorsítót és egy CT-t telepít, azokat üzemelteti és karbantartja, de jogi viták miatt hosszú évek óta tart a pereskedés.

A másik döntést Szilágyi D. Örs, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója hozta meg: 2026. július 13. napjával visszavonta Dr. Révai Róbert részére, orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt.

Ennek a leváltásnak a hátterében az RTL Híradó szombati riportjában bemutatott botrányos ügy állhat. Mi is írtunk róla, hogy a Bajcsy-Zsilinszky kórházban kültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoztak a sürgősségi betegek, mert az épületbe éppen új CT berendezést telepítenek. A főigazgató azt ígérte, hogy a régi, másik épületben lévő CT-berendezést már erre hétre megjavítják, az újat pedig július 23-ig beüzemelik, és ezt követően visszaállhat a régi rend.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkakörök nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltésre kerüljenek – áll a megbízások visszavonásáról szóló közlemény végén.