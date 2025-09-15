Az Innovatív Zala – High tech Magyarországért nevű Digitális Polgári Kör megalakulását hétfőn jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője.
Vigh László március 15-e alkalmából adott interjút.
A pártközpont utasította Zalaegerszeget, töröljék az Alföldi-estet - írja az Index.
Tegnap bemutatták a Puskás Ferenc Stadion átalakításának látványterveit. A 68 ezer férőhelyes arénában a regnáló rezsim elképzelései szerint 2020-ban Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzéseket, máskor Bajnokok Ligája- és Európa Liga-döntőket bonyolítanának, a létesítmény alkalmas lesz nagyszabású koncertek rendezésére, emellett 20 egyéb olimpiai sportágat is kiszolgál majd.
Vígh László kormánybiztos szerint 90-100 milliárd forintból épülhet fel az új Puskás Ferenc Stadion, amelynek munkálatai 2015-ben kezdődhetnek és három évvel később fejeződhetnek be.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tegnap elküldte az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) a pályázatát, amelynek célja, hogy Budapest legyen az egyik helyszíne a 2020-as Európa-bajnokságnak. A szövetség az addigra elkészülő, új Puskás Ferenc Stadionnal három csoportmérkőzésre és egy egyenes kieséses találkozóra kandidál.
A zalaegerszegi választási bizottság elutasította azt a kifogást, amelyet Vigh László Fidesz-KDNP-s jelölt még csütörtökön emelt amiatt, hogy az MSZP plakátjai szerinte engedély nélkül kerültek ki villanyoszlopokra.