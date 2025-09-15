Négy Eb-meccsre kandidál az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tegnap elküldte az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) a pályázatát, amelynek célja, hogy Budapest legyen az egyik helyszíne a 2020-as Európa-bajnokságnak. A szövetség az addigra elkészülő, új Puskás Ferenc Stadionnal három csoportmérkőzésre és egy egyenes kieséses találkozóra kandidál.