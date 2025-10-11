Visky András: Illegalisták (részlet)

Visky András új regénye egyszerre folytatása és előzménye a Kitelepítésnek. Az Illegalisták szereplői valamennyien valóságos személyek, de a legvalóságosabbá az elbeszélés teszi őket. Semmivel sem bírunk, csak a történetünkkel, visszhangozza a trilógia második könyve az elsőt. Szabad ember az, aki nem okoz másoknak szenvedést. „A legjobb védekezés a feltámadás.” A könyv október 20-án jelenik meg a Jelenkor Kiadó gondozásában. A regény bemutatója pedig rá egy napra a VIII. kerületi Mixát Stage-ben lesz, ahol Kormos Lili beszélget a szerzővel 19 órától.