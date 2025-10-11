Visky András új regénye egyszerre folytatása és előzménye a Kitelepítésnek. Az Illegalisták szereplői valamennyien valóságos személyek, de a legvalóságosabbá az elbeszélés teszi őket. Semmivel sem bírunk, csak a történetünkkel, visszhangozza a trilógia második könyve az elsőt. Szabad ember az, aki nem okoz másoknak szenvedést. „A legjobb védekezés a feltámadás.” A könyv október 20-án jelenik meg a Jelenkor Kiadó gondozásában. A regény bemutatója pedig rá egy napra a VIII. kerületi Mixát Stage-ben lesz, ahol Kormos Lili beszélget a szerzővel 19 órától.
A kolozsvári Visky András regénye nem csak azzal ragadja meg az olvasót, hogy a szerző nem a lineáris elbeszélés szabályaihoz tartja magát, hanem az ’56-os forradalom után huszonkét év börtönbüntetésre ítélt református lelkész édesapa és a hét gyermekével a Duna-delta munkatáborába kitelepített édesanya a valóságból olykor a képzeletbe, máskor a képzeletből a valóság felé visszaáramló történetét darabokra tördeli, s az epizódok egymást kergetve-követve búvópatakszerűen bukkannak fel, hogy aztán tíz-húsz-ötven oldallal odább folytatódjanak.
Kitelepítés című regényével Visky András nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat, amelyet a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár megnyitóján adtak át.
„Gyermekként azonnal el tudtam helyezni magam a történetekben, tudtam, hol van Egyiptom, vagy hogy melyik víz fog kettéválni, és hol fogunk átmenni közte nyugatra, mert mi éppen a Duna keleti oldalán laktunk” – mondja Visky András, akinek a testvéreivel együtt az ószövetségi történetek szolgáltak esti meséül sok éven át, mikor a családját internálták a romániai sztyeppére. Frissen megjelent, Kitelepítés című regényében most ő mesél. Nem is akárhogyan!
A holokauszt és a gulágok óta nem lehet finnyásan bánni a szavakkal Visky András szerint, aki új verseskötettel jelentkezett, az On the Spot pedig Az ellenség gyermekei című évadában portréfilmet készített róla.