Visky András és Krasznahorkai László regénye is az osztrák köztévé bestsellerlistájának az élén áll

2026-01-01 17:51:00 CET

A kitelepítés az első, a Zsömle odavan a harmadik helyre került.

Visky András A kitelepítés című műve januárban is az első helyen áll az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) bestsellerlistáján – számol be róla az ORF magyar nyelvű kiadása.

A második helyre a 2020-as Bachmann-díjas Helga Schubert Luft zum Leben című szöveggyűjteménye került, a harmadik, szintén dobogós helyen pedig ezúttal a Nobel-díjas Krasznahorkai László Zsömle odavan című regénye áll.

Visky András egyébként a szóban forgó, az osztrák köztévé sikerlistáját vezető művéről 2022-ben adott interjút lapunknak: