Visky András és Krasznahorkai László regénye is az osztrák köztévé bestsellerlistájának az élén áll

Visky András A kitelepítés című műve januárban is az első helyen áll az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) bestsellerlistáján – számol be róla az ORF magyar nyelvű kiadása.
A második helyre a 2020-as Bachmann-díjas Helga Schubert Luft zum Leben című szöveggyűjteménye került, a harmadik, szintén dobogós helyen pedig ezúttal a Nobel-díjas Krasznahorkai László Zsömle odavan című regénye áll.
Visky András egyébként a szóban forgó, az osztrák köztévé sikerlistáját vezető művéről 2022-ben adott interjút lapunknak:Békességgel a szívben - Visky Andrással a szabadság formáirólKrasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat