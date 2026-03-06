A külgazdasági és külügyminiszter tüntetőként üzent az ukrán elnöknek azon a demonstráción, amelyet Ukrajna nagykövetsége elé szervezett a kormánypárti Nemzeti Ellenállás Mozgalom.
Elutasította Kiril Petkov ügyvivő bolgár miniszterelnök pénteken Oroszország ultimátumát, hogy éjfélig vonja vissza a 70 orosz diplomata kiutasításáról szóló döntést.
Az új német külügyminiszter a török fővárosban tett első útja során nem emberi jogi aggályait hangsúlyozta. Stratégiai érdek a német-török feszültség felszámolása
Újra kiéleződhet a falklandi konfliktus, miután egy ENSZ-bizottság úgy döntött, jóváhagyják Argentína igényét, hogy 250-ről 350 mérföldre terjessze ki területi vizeinek határait. Ez 35 százalékkal megnövelné az argentin fennhatóság alá tartozó területi vizeket, s magában foglalja a vitatott Falkland-szigeteket és környékét is. A szigetcsoportot Argentina Malvin-szigetekként tartja számon.
Egy tízéves fiú és egy kilencéves kislány rongálta meg a múlt héten az egyik lengyelországi katonai temetőt - közölték pénteken a sajtóval a lengyel nyomozószervek, melyek az orosz-lengyel diplomáciai viszályt kiváltó tettet vizsgálják.
Július végén jelentik be az afgán elnökválasztás hivatalos végeredményét, valószínűtlen azonban, hogy az jelentősen változzék a hétfőn nyilvánosságra hozott előzetes eredményhez képest. Eszerint a második fordulóban Asraf Gani végzett az élen 56,44 százalékkal, ellenfele, Abdulla Abdulla volt külügyminiszter 43,56 százalékot kapott. Utóbbi csalást emleget, mert az első forduló után még biztosan állt az élen, 45 százalékot kapott, ellenfele csak 31-et. Akadnak gyanús mellékzöngék. Megfigyelőket meglepte például, hogy Kabulban alacsonyabb részvételt hoztak ki, az ország keleti-délkeleti részén, Gani szűkebb pátriájában viszont a hivatalos adatok szerint megugrott a részvétel.