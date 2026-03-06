Viszály fenyeget Afganisztánban

Július végén jelentik be az afgán elnökválasztás hivatalos végeredményét, valószínűtlen azonban, hogy az jelentősen változzék a hétfőn nyilvánosságra hozott előzetes eredményhez képest. Eszerint a második fordulóban Asraf Gani végzett az élen 56,44 százalékkal, ellenfele, Abdulla Abdulla volt külügyminiszter 43,56 százalékot kapott. Utóbbi csalást emleget, mert az első forduló után még biztosan állt az élen, 45 százalékot kapott, ellenfele csak 31-et. Akadnak gyanús mellékzöngék. Megfigyelőket meglepte például, hogy Kabulban alacsonyabb részvételt hoztak ki, az ország keleti-délkeleti részén, Gani szűkebb pátriájában viszont a hivatalos adatok szerint megugrott a részvétel.