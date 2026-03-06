Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij vegyen vissza az arcából

Ukrajna;Szijjártó Péter;tüntetés;viszály;Kocsis Máté;fideszesek;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;

2026-03-06 22:13:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter tüntetőként üzent az ukrán elnöknek azon a demonstráción, amelyet Ukrajna nagykövetsége elé szervezett a kormánypárti Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Ukrajna magáért harcol, nem értünk, üzenjük Zelenszkij elnöknek, vegyen vissza az arcából – jelentette ki Szijjártó Péter a Magyar Hang tudósítása szerint azon a péntek délutáni Ukrajna-ellenes demonstráción, amelyet budapesti ukrán nagykövetség elé szervezett a kormánypárti a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A külgazdasági és külügyminiszter, aki csütörtök reggel tért haza Moszkvából, ahol az Ukrajna ellen ötödik éve háborút folytató Vlagyimir Putyin orosz elnök is fogadta, az amúgy is pattanásig feszült magyar-ukrán viszony közepette felszólította a szomszédunkat: „Követeljük, hogy az ukránok fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba!”

A tárcavezető, az Ukrajna-ellenességre építő Fidesz-kampány egyik vezéralakja a XII. kerületi Istenhegyi úton, a Facebookon közzétett felvételek szerint néhány száz résztvevő előtt azt állította, ha a Tisza nyer, Magyarország megy az ukrán háborúba, Ukrajna pedig jön az EU-ba, de ha ők maradnak kormányon, Ukrajna sosem lesz az EU tagja. Ismét azonnali magyarázatot követelt az ukránoktól a pénteki pénzszállítmány ügyében, hogy annak egy részét felhasználják-e magyarországi erők.

– Az, hogy Volodimir Zelenszkij elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, megmutatja a kulturálatlanságát s azt, hogy milyenek is valójában az ukránok. De nekünk az ukrán maffiát nem kell bemutatni, emlékszünk a verőlegényekre, csak most elnöki szintre emelték. Csakhogy minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni, s amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van, a magyar fiatalokat nem viszik el Ukrajnába – mondta Szijjártó Péter.

A tüntetésén a lap szerint megjelent a kormánypárt és holdudvarának számos prominense, így például Fülöp Attila, Apáti Bence, Hidvéghi Balázs, Gáspár Evelin, Budai Gyula, Trombitás Kristóf, Boldog István, Bayer Zsolt, de a másik fő szónok Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt, aki szintén rátért a lényegre, a Tisza Párt ócsárlására, gyanúsítgatására. – Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter mindenről tud, ahogy a miniszterelnöki merényletkísérletről is tud. nem akarunk fogott embert a magyar kormány élére. Magyar Péter úgy beszél békéről, hogy támogatja az ukránok háborús lépéseit, lepaktált az ukránokkal, Berlinnel és Brüsszellel – mondta Kocsis, aki szerint a magyar szuverenitására a legnagyobb veszélyt Magyar Péter jelenti, és személyesen ő lesz a felelős a nehéz élet és az energiaár-emelkedés miatt is.