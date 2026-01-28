A választmány fellépése Andy Burnham manchesteri főpolgármester képviselő-jelöltsége ellen súlyosan megosztotta a Munkáspártot.
A II. Erzsébet királynő halálával trónra lépett Károly 74 éves lesz a történelmi ceremónia idején, ezzel ő lesz a legidősebb megkoronázott brit uralkodó.
A trónon több mint hetven évet eltöltött uralkodó ravatala előtt négy nap alatt százezrek rótták le kegyeletüket. A gyászoló tömegnek a temetés napján is alkalma lesz utolsó pillantást vetni a királynő koporsójára.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Egyelőre nem tudni, mi áll az eset hátterében, minden esetre terrorcselekményként vizsgálják azt. Összehívták a kormány rendkívüli helyzetekben tanácskozó testületét is.
Terrorellenes rajtaütést hajtott végre csütörtök éjjel London északnyugati városrészében a Scotland Yard egy fegyveres egysége. A művelet során egy fiatal nőt lövés ért.