Százezrek rótták le kegyeletüket II. Erzsébet ravatala előtt, így zajlik hétfőn a királynő búcsúztatása

A trónon több mint hetven évet eltöltött uralkodó ravatala előtt négy nap alatt százezrek rótták le kegyeletüket. A gyászoló tömegnek a temetés napján is alkalma lesz utolsó pillantást vetni a királynő koporsójára.