9/11: Negyedszázad elteltével sem koptak el a konspirációs elméletek

Még el se oszlott a Világkereskedelmi Központ összeomlásakor felszállt porfelhő a 2001 szeptember 11-i terrortámadás után, már hemzsegtek az online térben az összeesküvés-elméletek. Azóta pedig csak nőtt, nem csökkent a teóriagyártók száma. A történtek kivizsgálására létrehozott 9/11-es Bizottság, az amerikai kormányzati szervek és szakértői csoportok átfogó vizsgálatai egyaránt cáfolták, hogy a háttérben bármiféle titkos ármánykodás állt volna.