Még el se oszlott a Világkereskedelmi Központ összeomlásakor felszállt porfelhő a 2001 szeptember 11-i terrortámadás után, már hemzsegtek az online térben az összeesküvés-elméletek. Azóta pedig csak nőtt, nem csökkent a teóriagyártók száma. A történtek kivizsgálására létrehozott 9/11-es Bizottság, az amerikai kormányzati szervek és szakértői csoportok átfogó vizsgálatai egyaránt cáfolták, hogy a háttérben bármiféle titkos ármánykodás állt volna.
New York polgármestere, Zohran Mamdani több mint 170 ezer oldalnyi bizalmas dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyek azt mutatják, hogy a hatóságok félrevezették az embereket a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után: súlyos légszennyezés történt, amivel azóta legkevesebb 44 ezer daganatos megbetegedés hozható összefüggésbe.
A tiltakozók az Izrael és a Hamász közötti háború végét, valamint a palesztinok jogainak kiterjesztését követelték.
Tizenkilenc éve omlottak le a World Trade Center tornyai.