Fizetős lett a zánkai szabadstrand is

Eldőlt az egyik utolsó bástya az északi parton, az egyébként is kevés szabadstrandból kiesett az egykori zánkai úttörőváros strandja. Ráadásul a látogatási lehetőséget is radikálisan korlátozták - számol be a Balatontipp.hu.