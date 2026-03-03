Szerinte az emberek zsebük tartalma alapján szavaznak, a kormányzati propaganda mérsékelt hatással bír.
A befektetési szakember szerint a pont a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek nem járnak jól az Orbán-kormány 3 százalékos kamatú lakásvásárlási hitelével, és a program felhajtja majd az árakat is.
A repülőrajt kifejezés egy olyan politikai szlogen, amely gazdasági szempontból nem értelmezhető – jelentette ki a Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere a Népszava Törésvonal című műsorában.
Csak megszorításokkal lehetne kilábalni, az Orbán-kormány azonban aligha próbálkozik meg velük.
Egyre távolabb tolódik az infláció érdemi csökkenésének ideje. Virág Barnabás jegybanki alelnök ezt most 2023 utolsó harmadára teszi.
Ha nem sikerül a megállapodás az uniós helyreállítási alapról az év végéig, akkor Magyarország a RRF-pénzek 70 százalékát elveszítheti – mondta a területfejlesztési miniszter.
A magyar vállalkozások a következő hetekben várhatóan akár több százezer alkalmazottat küldenek el, ha napokon belül nem lép a magyar kormányzat – írja Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke és Zsiday Viktor, a Citadella Alap alapkezelője a Portfolio.hu-nak küldött írásában.
A Plotinus Holding Nyrt. részvényeinek tőzsdei kivezetését javasolja a társaság igazgatótanácsa a részvényeseknek - közölte a Plotinus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.
A taxisok harca ideiglenesen sikeres lehet, hosszú távon azonban veszítenek a "gyáriparral szemben" - véli Zsiday Viktor. A befektetési szakember blogján írt az Uber és a taxisok versenyéről, összevetve a céhek és a gyáripar évszázadokkal ezelőtti harcával.