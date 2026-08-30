Az izraeli kormányfő kemény hangú közleményt adott ki, miután palesztinokat, illetve amerikai televíziós stábot támadtak meg Ciszjordániában. A hétvégi incidensek ismét felerősítették a Jeruzsálemre nehezedő nemzetközi nyomást, miközben Benjámin Netanjahu mozgásterét koalíciós kényszerek is szűkítik.
Zsidó telepesek negyedik napja blokád alatt tartják három palesztin család otthonát a megszállt Ciszjordániában, elvágva a víz- és áramellátásukat is egy olyan kampányban, amely a lakosok szerint a földjük ellopására irányul. Az izraeli hadsereg képtelen véget vetni az akciónak, egy szomszédos faluban viszont a katonái palesztin házakat romboltak le.
Megtorló műveletekkel reagál az izraeli hadsereg a zsidó telepesek és palesztinok között hétvégén lezajlott, halálos áldozatokkal járó ciszjordániai összetűzésekre. A jelek szerint süket fülekre talált több száz volt izraeli tábornok, titkosszolgálati és külügyi tisztviselő Donald Trumphoz intézett, az erőszakhullám veszélyeire figyelmeztető felhívása.
Az ENSZ szerint mostanra a gázaiak 85 százalékának kellett elhagynia az otthonát, minden negyedik ember éhezik.
Az Egyesült Államok már döntött büntetőintézkedésekről.
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Zsidó telepesek felgyújtottak egy mecsetet a ciszjordániai főváros, Ramallah közelében, közölték palesztin biztonsági források. Az el- Mugajirban történt incidens nem az első ilyen jellegű, ugyanitt 2012-ben már felgyújtottak egy másik mecsetet is. Az utóbbi napokban kiélesedett zsidó-palesztin feszültség ezzel tovább növekedett.