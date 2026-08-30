Izraeli telepesek blokád alá vettek palesztin családokat egy ciszjordániai faluban, a hadsereg tehetetlen

Zsidó telepesek negyedik napja blokád alatt tartják három palesztin család otthonát a megszállt Ciszjordániában, elvágva a víz- és áramellátásukat is egy olyan kampányban, amely a lakosok szerint a földjük ellopására irányul. Az izraeli hadsereg képtelen véget vetni az akciónak, egy szomszédos faluban viszont a katonái palesztin házakat romboltak le.