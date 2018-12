Több ezren demonstráltak a Sándor-palotánál az Orbán-kormány ellen (élő videó)

Éjszakába nyúlóan, több ezren tüntettek a Sándor-palotánál a kormány ellen, ellenzéki pártok politikusai és civilek szóltak az összegyűlt tömeghez.

22:54 Donáth Anna, a Momentum alelnöke arról beszélt: ez nem egy budapesti ügy, vidéken is tüntetéseket tartanak, és Európa-szerte tiltakozások vannak. „2019 az ellenállás éve lesz” – szögezte le. Ezt követően az MSZP-s Bárány Balázs azt mondta, új ellenzék született, a kormánynak pedig hozzá kell szoknia, hogy így néz ki az új ellenzéki politizálás. A liberálisok parlamenti képviselője, Bősz Anett egyebek mellett közölte: szabadidő nélkül nem lehet élni, vissza kell vonni a túlóratörvényt, Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke pedig – utalva a sztrájkra – arról beszélt: januárban meg kell állnia az országnak. 22:36 Most is több ezren vannak a helyszínen, de tudósítónk szerint sokan már elindultak haza. 22:14 Lassan elkezdődnek a beszédek. „Elegünk van“, „Boldog karácsonyt” – skandálják a tüntetők. 22:04 A Sándor-palota falára „O1G” feliratot vetítettek, tudósítónk jelenleg 3-4 ezer embert lát az épületnél.

21:42 Tudósítónk a helyszínről közölte, hogy megérkezett a több ezres tömeg eleje a Sándor-palotához. A rendőrök egyelőre egy sorban, félkörben veszik körül az épületet, a bejáratnál viszont nagyon sok egyenruhás van. „Szégyelld magad, János!”, „Demokráciát!” – skandálják a tiltakozók. 21:32 Az esemény Facebook-oldala alapján a Sándor-palotánál beszédek is lesznek. Eszerint felszólal majd – Donáth Anna, alelnök (Momentum) – Kordás László, Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke – Bárány Balázs, elnökségi tag (MSZP) – Lipusz Balázs, Hallgatói Szakszervezet – Bősz Anett, ogy. képviselő (MLP) – Magyar György, Mindenki Magyarországa Mozgalom – Csárdi Antal, ogy. képviselő (LMP) – Szűcs Tamás elnök, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – Gyüre Csaba, országos alelnök (Jobbik) – Szűcs Zoltán Gábor, MTA TK kutató, korábbi MTA-s tüntetések szónoka – Szél Bernadett és Hadházy Ákos (független képviselők) – Kiss László, 5.12 Szakszervezet a Tiszta Egészségügyért – Szabó Tímea, ogy. képviselő (Párbeszéd) – Törley Katalin, Tanítanék Mozgalom – Varju László, ogy. képviselő (DK)

21:23 Tudósítónk jelezte, hogy a tömeg a Clark Ádám térre ért, a menet eleje most kanyarodik a Vár felé. 21:21 Többen a magasba emelték telefonjukat a Lánchídon. A helyszínen Donáth Anna, a Momentum alelnöke 21:10 A menet eleje már a Lánchídon van. „Nem vagyunk rabszolgák”, „Bajszos szar!”, „Szabad ország, szabad egyetem”, „Elegünk van!” – skandálják a tömegben. Tudósítónk jelezte, hogy a tömeg a Clark Ádám térre ért, a menet eleje most kanyarodik a Vár felé.Többen a magasba emelték telefonjukat a Lánchídon.A helyszínen Donáth Anna, a Momentum alelnöke a hvg.hu-nak azt mondta : a mai tüntetés egy utolsó nagy jelzés karácsony előtt, hogy ez nem egy hisztis csürhe, hanem egy hangos és dühös tömeg, amelyik meg fogja mutatni magát. „Ez nem egy pár napos tüntetéshullám, hanem ellenállás, amely 2019-ben is folytatódni fog” – fogalmazott. A füstgránátozással kapcsolatban leszögezte, hogy ezt füstképzőnek hívják, és játékboltban kapható. „Ha veszélyes vagy illegális, elgondolkoznék rajta, hogy miért kapható játékboltbokban” – tette hozzá.A menet eleje már a Lánchídon van. „Nem vagyunk rabszolgák”, „Bajszos szar!”, „Szabad ország, szabad egyetem”, „Elegünk van!” – skandálják a tömegben.

20:53 Tudósítónk egy nyugdíjas, 75 éves tanárral beszélt. Havasi Zsoltnak négy gyermeke van, és miattuk van vonult negyedjére is utcára. Elmondása szerint az egész család tüntet, most éppen ő van soron, az MTVA-nál a legkisebb gyermeke demonstrált. 20:52 Elindult a tömeg a Sándor-palota felé. 20:43 Tudósítónk a helyszínről közölte, hogy eldurrantak az első füstgránátok. 20:41 Egyre többen gyülekeznek a Nagy Imre-szobornál, és onnan indulnak a Sándor-palotához. 20:26 Tudósítónk a helyszínről jelezte, hogy most érkezik meg a tömeg a Kossuth térre.

20:11 A menet blokkolja a Bajcsy-Zsilinszky utat – tudósítónk szerint folyamatosan csatlakoznak az emberek, körülbelül 6-8 ezren lehetnek. Eközben a Kossuth téren is gyülekeznek a tiltakozók. 20:03 A tömeg elindult a Kossuth tér felé, ahol a civilek, szakszervezetek, valamint ellenzéki politikusok és pártok által szervezett tüntetés kezdődik. Az eseményt eredetileg „Ne írd alá, János!” címmel hirdették meg, ám – figyelembe véve, hogy a köztársasági elnök ebből a szempontból egy nappal megelőzte a tiltakozást – a demonstrációt átkeresztelték „Szégyelld magad, János” névre. 19:22 A tömeg eleje tudósítónk szerint most ér a Lánchídhoz. Felhangzik többek között a „Túlórázni szeretnénk”, „Birkák vagyunk”, és a „Chuck Norrist a határra” skandálás is.



19:13 A tömeg az Erzsébet tér felé tart. Eddig hallottuk Kovács Ákostól az Ilyenek voltunk című számot, illetve több „NER-slágert” is. Azonban jelenleg kemény technó szól, de tudósítónk szerint a tömeg „durvulása” ennyiben mutatkozik csak meg.

19:08 Tudósítónk egy brit turistát is felfedezett a most már bőven több ezres tömegben. Richard Parter – miután felvilágosítottuk, hogy miért vannak tüntetések a fővárosban – azt mondta: Angliában így nem nyomhatnának át egy törvényt sem. Richard arra a felvetésünkre, hogy ő is egy külföldi ügynök-e, hangos nevetéssel válaszolt.



19:05 Nem értek egyet a rabszolgatörvénnyel, külön felháborító, ahogy ezt kommunikálják – válaszolta tudósítónknak Ferenci Leó. A fővárosi középiskolás fiú közölte azt is, hogy az érettségi után távozik az országból. Arra a kérdésünkre, hogy akkor minek tüntet, azt mondta: „azért, hogy legyen hová visszajönnöm.”

18:49 Körülbelül 2 ezren lehetnek kint, a hangulat szuper – jelentette tudósítónk, aki kapott egy tízezer forintos bankót is, amelyet Soros György arcképe díszít.

18:40 Sziasztok gyerekek! – köszönt be a Mikulás is, aki állítása szerint túlórázik. Egyébként kicsit csalódott a rendőrökbe, hiszen „török származású, finn migráns vagyok álruhában és simán beengedtek.”



18:38 Elegünk van a húgyszagú, örökké sivalkodó libsi trágyamolekulákból – idézte fel Bayer Zsolt kormánypárti publicista stílusát egy másik felszólaló.



18:32 Köszönjük, hogy pár hét alatt megszűnt a hajléktalanság. Ideje volt – kezdte felszólalását Dada Suzi. Az MKKP elnökségi tagja megköszönte az átfogó és zökkenőmentes médiareformot is, így „végre ugyanazt tudom olvasni minden újságban.” „Köszönjük a külön bíróságokat és a túlórával kapcsolatos törvényeket is. Orbán Viktor tudja mit, miért tesz” – hangsúlyozta.



18:26 Azért jöttünk ma ide, hogy megköszönjük a kormánynak azt a sok mindent, amit idén kaptunk tőlük - így üdvözli a tömeget Kovács Gergő, a Kétfarkúak elnöke.



18:15 A hangszórókból a Fidesz „örökös” indulója, a Listen To Your Heart dübörög.



18:10 Megkezdődött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által rendezett „Nemzeti Összkarácsonyi Békemenet”, a résztvevők már gyülekeznek a fővárosi Kossuth Lajos téren.



„Szégyelld magad, János”

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt által meghirdetett esemény Facebook-oldalán kiemelték, hogy a „hálatüntetésen”, „a Kormány politikája, a politikája, és a politikája mellett” szeretnének kiállni. „Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit idén kapunk az ország vezetésétől” – jegyezték meg ironikusan, hozzátéve, hogy végre minden héten 8 napot dolgozhatnak, nem kell többet bajlódni a független bíróságokkal és eltűnnek a „bosszantó külföldi egyetemek”. A „hálatüntetés” után, este 8-kor kezdődött egy ugyancsak a Kossuth térre hirdetett demonstráció, melyet civilek, szakszervezetek, valamint ellenzéki politikusok és pártok szerveztek a „rabszolgatörvény” néven elhíresült törvénymódosítás elfogadása miatt. Az eseményt eredetileg „Ne írd alá, János!” címmel hirdették meg, ám – figyelembe véve, hogy a köztársasági elnök ebből a szempontból egy nappal megelőzte a tiltakozást – a demonstrációt átkeresztelték „Szégyelld magad, János” névre.

„Ez egy közös ellenzéki tüntetés, tehát civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek közös rendezvénye, ahova mindenkit szeretettel várunk, pártszimpátiától függetlenül”

– hangsúlyozták a szervezők.

A fővároson kívül sem ért véget a tüntetéshullám: Győrben „Tüntetés a Demokráciáért, és séta” címmel hirdettek tiltakozást civilek, Tatabányán pedig 18 órától tartanak közös ellenzéki tiltakozást a rabszolgatörvény miatt. De Kaposváron és Székesfehérváron is demonstrálnak, szombaton pedig például Érden és Gyálon tiltakoznak majd. Külföldön is utcára vonulnak: pénteken Berlinben, Bernben és Bournemouthban is tiltakoznak, míg szombaton egyebek mellett Dublinban, Lisszabonban és Amszterdamban tüntetnek majd. Pénteken Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa és Korózs Lajos, az MSZP parlamenti képviselője közös sajtótájékoztatót tartott. Ezen Tordai azt ígérte: „kiterjesztjük a tüntetést, nemcsak a parlamentben fogunk obstruálni, és ott ütünk, ahol a legjobban fáj”. Jelezte, hogy határozati javaslatokat adnak be az önkormányzatoknak, testületeknek, hogy az önkormányzati cégeknél ne alkalmazzák a törvényt. Korózs pedig azt mondta,

„lehet, hogy jön a karácsony, de biztosak lehetnek benne, hogy január 2-án folytatjuk. Addig is lesznek akciók, amikkel felszínen tartják a gyalázatot, amit Orbánék elkövettek.”

