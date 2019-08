Több mint 5 milliárdot költött a kormány egy pécsi sporttelepre, az egészségügy ma sem kapott semmit

Az alapkövet letevő államtitkár reméli, hogy a következő években éves szinten folyamatosan is támogatáshoz juthat a Pécsi Vasutas Sportkör telepe.

Sok milliárd forint közpénzből valósul meg sportinfrastruktúra-fejlesztés a százéves Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) pécsi sporttelepén, a beruházás alapkövét pénteken rakták le. Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára volt az, aki a kormány nevében kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta, hogy erre bezzeg van pénz. Rákossy szerint



a klub fejlesztési programját 2017-ben a kormány 4,6 milliárd forinttal támogatta, tavaly decemberben pedig további 800 millió forintot kapott földvásárlásokra.

Az államtitkár bizakodásának is hangot adott, hogy a következő években az infrastrukturális fejlesztések mellett a PVSK éves szinten folyamatosan is működési támogatáshoz juthat. Czerpán István, a PVSK elnöke az alapkőletétel után az MTI-nek arra is kitért, hogy a régi kosárlabdacsarnok helyett a 4,6 milliárdos támogatástól függetlenül mintegy nettó 920 millió forintból épült új létesítmény.