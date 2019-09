Így úszható meg a menetrendszerű őszi megfázás

A hűvösebb hajnalokkal megérkezik a náthaszezon is. Vannak, akik ősztől egyik betegségből a másikba esnek.

A hűvösebb napokkal, főleg hajnalokkal a náthaszezon is megérkezett. Van, akik ősztől nyárig szinte egyik betegségből a másikba esnek, megfáznak és elkapják a levegőben keringő fertőzéseket is. Ha valakinél ez a környezetében élőknél gyakrabban történik meg, azt szokták mondani: gyenge az immunrendszere. Lehet, hogy nem megfelelő az általános közérzete, az egészségi állapota sem, egyéb tünete, akár betegsége is lehet – mondta Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa.