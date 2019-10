Több pénzt kaptak, de kevesebb ágyon kell gyógyítaniuk a traumatológusoknak

Információink szerint országosan 200 traumatológia ággyal lesz kevesebb a mostani 2706-nál. A fővárosban üzemelő 676 baleseti sebészeti ágyból 638 marad.

Eredményt hozott a traumatológusok nyári erődemonstrációja: a kormány teljesítette a baleseti sebészek követelését. Így idén szeptemberig visszamenőleg összességében 3,4 milliárd forinttal, a jövő évben pedig további 19,5 milliárddal növelik e terület közfinanszírozását. A jó hír bejelentésére Kásler Miklós miniszter a kormánypárti sajtón kívül magához kérette hétfőn az országos intézetek vezetőit is. Az utóbbiaknak azt is elmondta, hogy készül a struktúra átalakítás. Erről sok részlet még nem ismert, de az biztos, hogy lesz „kórházi ágyszám korrekció.” Úgy tudjuk, a tárcavezetője példaként, hogy most az országban 140 helyen zajlik kemoterápiás kezelés, miközben – szerinte – ennek a fele is elegendő lenne. Egyebek mellett hasonló centralizációra számíthat az érsebészet is, ahol újra fogalmazzák az ellátóhelyek kompetenciáit is, és centrumokba szervezik a legbonyolultabb esetek ellátását. A traumatológusok azzal, hogy megkapták az általuk kért összeget egyidejűleg megtörténik a területükön a struktúraátalakítás. Információink szerint országosan 200 traumatológia ággyal lesz kevesebb a mostani 2706-nál. A fővárosban üzemelő 676 baleseti sebészeti ágyból 638 marad. Itt két trauma centrum közül a Szent János kórház veszít tíz, a Péterfy Baleseti Központja pedig 28 ágyat. A miniszteri tájékoztató után néhány órával Fóris István, a Péterfy baleseti központjának orvosigazgatója körlevélben köszönte meg az intézet dolgozóinak türelmét, támogatását. Mint emlékezetes: tavasszal az Országos Traumatológiai Intézetben egy súlyos bérfeszültséggel indult a baleseti sebészek tiltakozása. Még áprilisban bértárgyalásokat kezdeményeztek az érintettek, mert legalább annyi óradíjat szerettek volna maguknak, mint amennyit ugyanabban az intézetben az aneszteziológusok kapnak. Akkor a traumatológusok őszig adtak ultimátumot a kormánynak, hogy rendezze a szakma finanszírozását. Az egyre romló ellátási körülmények miatt júniusban rendkívüli közgyűlésen határozták el, hogy tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal. Akkor azt is egyértelművé tették, hogy az alku eredményét szeptemberben egy újabb közgyűlésen értékelik. A társaság elkészítette és oda is adta a költségszámításokkal alátámasztott finanszírozási javaslatait. Ám hiába egyeztettek egész nyáron a kormányzattal szeptember közepéig nem történt érdemi előrelépés az ügyben. Pedig az első kormányzati ígéretre, hogy lesz gyors megoldás, a nyár elején felmondott önként vállalható túlmunkát nyáron visszavették. A baleseti ellátás így maradt zavartalan a fővárosban. Ám miután a traumatológusok, és a humántárca által megbeszélt szeptemberi határidő lejárt, a baleseti sebészek írásban többször is érdeklődtek a tárgyalások eredményének véglegesítéséről, elfogadásának idejéről. Érdemi választ nem kaptak, ezért a Péterfy balesetei sebészei közül 68-anhogy október elsején beadják azonnali hatályú felmondásukat – ahogy a levelükben fogalmaztak – „végső kétségbeesésükben". Ezt követően szeptember végén a Magyar Traumatológusok Társasága újabbtartott, amelyen részt vett Csíki Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) helyettes államtitkára, aki a rendezvényen a traumatológusok türelmét kérte. Mondván: a választásig már nem, de hamarosan tárgyalni fogja a kabinet a baleseti sebészek, és a tárca által közösen kidolgozott tervezetet. Ezután pedig szeptember elejéig visszamenően biztosítják a baleseti sebészek által kért finanszírozást. Akkor a traumatológusok társasága a helyettes államtitkár szavának hitelt adva, úgy döntött, hogy október 30-ig nem indítanak komolyabb akciót. Ha viszont nem teljesül az ígéret akkor 15 napon belül ismét rendkívüli közgyűlésen értékelik a helyzetet. Kásler Miklós hétfői bejelentésével mindez okafogyottá vált.