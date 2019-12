Vizsgálatot indított az alapvető jogok biztosa a Mátrai Erőmű környékén történtek miatt

Kozma Ákos levélben kér tájékoztatást az érintett hatóságoktól az ügyben.

A Greenpeace november végén közölte, hogy s zennyvíz folyik a Mátrai Erőmű körüli vizekben. Az ott dolgozók rosszullétre, hányásra és fémtárgyaik elszíneződésére panaszkodtak. Csípős bűz terjengett Visontán, sőt Detken is az erőmű területén lévő víztározóból felszabaduló, kén és foszfortartalmú gázok miatt – a detkiek szerint volt, hogy az iskolából sem engedték ki a gyerekeket, vagy éppen maszkot ajánlottak nekik a fojtogató, csípős szag miatt, a Bene patak vize pedig elszíneződött.

Ehhez képest megdöbbentő, hogy a Heves megyei katasztrófavédelem szerint a gázkoncentráció nem volt egészségre veszélyes mértékű, a terjengő gázok pedig ártalmatlanok; sőt nem találtak szennyeződést az erőmű mögötti patakból elvezetett, kékesszürke színű, szúrós szagú vízben sem.

Szél Bernadett Kozma Ákoshoz, az alapvető jogok biztosához fordult a hatósági nyilatkozatok miatt. „Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a katasztrófavédelem közleményei nem nyújtanak korrekt és alapos tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy az erőmű területén tartózkodó személyek esetében mértek-e az egészségre veszélyes határértéket a katasztrófavédelem szakemberei” – írta levelében a képviselő, aki szerint sem katasztrófavédelem, sem a Mátrai Erőmű nem adott teljes körű tájékoztatást a dolgozóknak, vagy a környék lakosainak.

Kozma válaszából kiderült, hogy az alapjogi biztos figyelmét is felkeltették a történtek: tekintettel az ellentmondásos hírekre

az ombudsman „jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesével” együtt vizsgálatot indít, és kérdéseket küld az érintett hatóságoknak.

A kapott tájékoztatás alapján aztán Kozma eldönti, hogy szükség van-e további intézkedésekre (a levelezésről a Mérce is beszámolt). Az ügyben egyébként nem csak a két ombudsman, hanem a rendőrség is vizsgálódik

A szennyezés kapcsán felmerült a Mátrai Erőműhöz hasonlóan Mészáros-érdekeltségnek számító Viresol Kft. felelőssége is, bár ezt máig sem bizonyították. A szúrós szagú, egészségre is káros gázok az Őzse-völgyi víztározóból származhatnak, ahova februártól a Viresol önti elvileg tisztított szennyvizét – és ahonnan a hőerőmű vételez vizet a működéshez. A Viresol ugyanakkor elutasítja felelősségét az ügyben, és több tucatnyi lapot perelt be, amiért szerintük rossz hírüket keltették.