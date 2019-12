Tiltakozik a Gothár-ügy miatt befeketített Színművészeti Egyetem

A zaklatási botrány miatt a kormány már egyetemi vezetők leváltásáról beszél. A Színművészeti szerint Gothár esetét csak ürügyként használják az intézmény lejáratásához.

Facebook-oldalán tiltakozik a Színház -és Filmművészeti Egyetem, amiért a szexuális zaklatása miatt a Katona József színháztól távozó rendező, Gothár Péter ügye kapcsán a kormány célkeresztjébe kerültek.

– írják az egyetemen dolgozó tanárok, rendezők. A közleményben azt is hangsúlyozzák, hogy az egyetemen rend van, az intézményt törvényesen kinevezett és megbízott vezetők irányítják, és őrzik a 155 éves múlttal rendelkező egyetem éthoszát. „Oktatásunk – mint minden érdemi művészeti képzés – ideológiamentes, a színház- és filmművészetet a szabad és független gondolkodás mentén közelíti meg. A művészet szabadsága megkérdőjelezhetetlen érték számunkra.” – zárul a levél,

Azt, hogy a Gothár-ügyet is a kulturkampf szolgálatába állítja a kormánypárt, már több nyilatkozat is előrevetítette. Korábban Pósán László, az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke beszélt arról, hogy vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is. Pósán azt mondta, hogy egyetért a korábban nyilatkozó Halász János fideszes frakció-szóvivővel: munkajogi, vagy akár büntetőjogi vonzata is lehet a történteknek. Halász pénteken vette elő a Színház- és Filmművészeti Egyetemet Gothár Péter szexuális zaklatásának ügyében. Titkolózással vádolta meg az SZFE-t, miközben két állami intézmény megfigyelője is ott ül az esetet vizsgáló egyetemi bizottságban.