A kultúra nemzeti alap: több ezren tiltakoztak a törvénymódosítás ellen a Madách téren (fotók)

Az ellenzék főleg a kulturális törvénymódosítást kritizálta napirend előtti felszólalásaiban, Semjén pedig Ukrajnát fenyegette éves nemzetpolitikai meghallgatásán.

Rendhagyó munkarenddel kezdte meg utolsó 2019-es ülését az Országgyűlés hétfőn, már a szokásosnál korábban, reggel 10-kor. A képviselők szinte kizárólag szavazásra váró előterjesztések módosító javaslatairól tárgyalnak az ülésen, az interpellációs időszakra kedden nyílik majd lehetőség. Napirend előtt főleg az Országos Bírósági Hivatal (OBH) volt elnökéről, az alkotmánybíróvá lett Handó Tündéről, a nyugdíjasok helyzetéről és a nap folyamán a parlament elé került, a színházakat is érintő kulturális törvénymódosításról volt szó.



Vadai Ágnes (DK) a bírósági vezetők az Országos Bírósági Hivatal éléről távozó Handó Tündének írott köszönőlevélből idézett, úgy értékelve: Handó Tünde a rendszerváltás utáni Magyarország bírói függetlenségének elárulója,nem dicséretet érdemelne, főleg nem alkotmánybírói széket. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a bírói függetlenség sérelmét az jelentené, ha a bíróság ítéletét megkísérelné valaki befolyásolni. Azt mondta, az OBH megalakulása óta 50 százalékkal esett vissza az ügyteher, a két éven túli ügyek is 50 százalékkal csökkentek.

Korózs Lajos (MSZP) a múlt heti nyugdíjasparlamentről és a nyugdíjasokra vonatkozó uniós elemzésekről beszámolva közölte, az EU-ban a magyar nyugdíjasok a legelégedetlenebbek az életükkel, nőttek az egyenlőtlenségek az idősek társadalmában is, 2010 óta a szegénység közöttük a kétszeresére nőtt. A nyugdíjasparlament szerint a bérnövekedést is figyelembe vevő svájci indexálás alapján kellene emelni a nyugdíjakat. Ezt a javaslatot a Fidesz többször is leszavazta. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkár válaszában a legalább egy évtizeddel korábbi kormányokat bírálta, valamint a Korózs által ismertetett tényeket igaztalannak nevezte.



Szabó Tímea (Párbeszéd) úgy értékelte, hogy ugyan puhított a kormány a kulturális törvényjavaslaton, de az továbbra is az egész kultúra szabadságát és függetlenségét készül "egy csapásra kinyírni". Hozzátette: a javaslatot a Gothár-ügyre hivatkozással nyújtották be, miközben a kormánypártok kedvenc házi színházában, az Újszínházban, Rétvári Bence ezúttal személyeskedéssel válaszolt, majd felsorolta azokat a

) úgy értékelte, hogy ugyan puhított a kormány a kulturális törvényjavaslaton, de az továbbra is az egész kultúra szabadságát és függetlenségét készül "egy csapásra kinyírni". Hozzátette: a javaslatot a Gothár-ügyre hivatkozással nyújtották be, miközben a kormánypártok kedvenc házi színházában, az Újszínházban, 2016 óta próbálnak eltussolni egy zaklatási botrányt , amelynek gyanúsítottja Mihályi Győző színész. Értékelése szerint a törvényjavaslattal valójában a színházakat akarják államosítani, bosszút állva október 13-ért is.ezúttal személyeskedéssel válaszolt, majd felsorolta azokat a kormányhoz lojális szervezeteket, amik támogatják a törvényjavaslatot.

Brenner Koloman (Jobbik) szerint a Fidesz el akarja hallgattatni a munkavállalókat a rabszolgatörvénnyel, a médiát, az akadémiát a kutatóintézetek leválasztásával és most a magyar kulturális élet művelőit is a kulturális törvénymódosítással. Közölte, a Jobbik kiáll a magyar munkavállalókért bérfelzárkóztatást ígérve nekik, szolidáris a magyar tudomány művelőivel, és a "kulturális különbségeken" nagyvonalúan felülemelkedve kiáll a kultúra szabadsága mellett is. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában a Jobbikot bírálta, amiért a párt már nem szélsőjobboldali.



Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője ugyancsak a kulturális életet felforgató "gyalázatos törvényjavaslat" ellen emelt szót. A kormányoldalt azzal vádolta, hogy minden értéket megtagadott már, nem konzervatív, nem nemzeti és nem keresztény. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendszerében - a javaslat korábbi formájától eltérő módon - mégsincs módosulás, az NKA nem szűnik meg, és szerinte nem csökkenek a források sem.



A KDNP nevében Vejkey Imre a határon túli magyarokra kacsintva szidta a 2004-es népszavazást lebonyolító Gyurcsány-kormányt. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára helyeselt. Böröcz László (Fidesz) ezután a "migrációs nyomásról" fogalmazott meg állításokat, mire Németh Szilárd, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára kijelentette, hogy a határzár működik.



A napirend előtti felszólalásokat követően a Ház olyan előterjesztések bizottsági összegző javaslatairól tárgyal, amelyekről a következő két napon határoznak. Az Országgyűlés kedden és szerdán összesen több mint harminc javaslat elfogadásáról dönthet, emellett megválaszthatja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökét és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa fideszes tagjait is.