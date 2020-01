A kormány helyett is szégyelli magát? Most tehet valamit a gyöngyöspatai romákért

A pécsi közgyűlés december 10-én zárt ülésen visszahívta posztjáról a PVh Zrt. vezérigazgatóját, Szentgyörgyi Dávidot. Akkor a testület – arra hivatkozva, hogy még folyik a vagyonkezelő átvilágítása – nem részletezte a felmentés okát. Most viszont a városháza megindokolta akkori döntését. Az ügyben kiadott közleményből kiderül, hogy a PVh Zrt. 2017 végén eladott egy felújításra szoruló, 12 szobás belvárosi szállodát, az Aranyhajó Fogadót, valamint egy másik pécsi ingatlant összesen 159 millió forintért, ám a vételárra – amit a szerződés szerint a vevő az ügyvédjénél helyezett letétbe – a vagyonkezelő vezérigazgatója nem nyújtott be igényt. Az októberi választáson az ellenzéki összefogás legyőzte a Pécset 2010 óta irányító kormánypártokat, s az új vezetés azzal szembesült, hogy az eladott szálloda ára 22 hónap alatt sem folyt be a vagyonkezelő kasszájába. Péterffy Attila, Pécs polgármestere felszólította Szentgyörgyit, hogy érvényesítse a vagyonhasznosító követelését, ám a vevő ügyvédjének számláján nem volt ott az eladási ár, arról csak 22 milliót tudtak leemelni. Hogy a fennmaradó 137 millió rendelkezésre áll-e vagy sem, azt a városvezetés nem tudja. A pécsi közgyűlés szerint Szentgyörgyi Dávid azzal is kárt okozott cégének, hogy lemondott 22 millió forintnyi kötbérről. A nem működő, ám belvárosi adottságai miatt értékes fogadót a vevő olcsón kapta meg, ezért vállalta, hogy 2020 májusáig felújítja az épületet, s ha ezt nem teszi, akkor kötbért fizet. Szentgyörgyi viszont a 2019-es választás előtt szerződésmódosítással a felújítás határidejét két évvel meghosszabbította, így a város gyakorlatilag elesik a kötbértől. Telefonon beszéltünk Szentgyörgyi Dáviddal, hogy indokolja meg, miért nem igényelte a vételárat, ám ő nem kívánt válaszolni. Azt mondta, hogy a vagyonhasznosító zrt. a vevővel komplex kapcsolatban volt, ezért nagyon bonyolult lenne elmagyarázni döntésének miértjeit. Biztattam, hogy próbáljuk meg, hiszen nincs olyan bonyolult üzleti kapcsolat, amit a számok segítségével ne lehetne érthetővé tenni, ám Szentgyörgyi ragaszkodott ahhoz, hogy ez lehetetlen, majd elköszönt. Az Aranyhajót megvásárló cég tulajdonosát, a pécsi Czéh-Tóth Márkot is elértük, aki azt állította, hogy maradéktalanul kifizették a szálloda szerződésben rögzített vételárát. Hogy akkor miért nincs a pénz az ügyben eljáró jogász számláján, arra Czéh-Tóth nem tudott válaszolni. A vállalkozó hozzátette, hogy komoly szándékai vannak a fogadóval, ami egyébként több mint 220 éves, s így az ország egyik legöregebb szállodája. Az épületet 2021 végéig felújítják és 30 szobásra bővítik, ígérte a fogadó gazdája.

Arról lapunk nem kapott tájékoztatást, hogy a városvezetés mit tesz a kialakult helyzetben.

A történethez tartozik, hogy Szentgyörgyi a pécsi önkormányzat szerint azzal is okot adott felmentésére, hogy október 16-án kötött egy 2022 februárjáig tartó, 11 milliós megbízási szerződést az MSB Zrt.-vel szakértői feladatokra, holott Péterffy Attila egy nappal korábban írásban felszólította a városi cégek vezetőit, hogy a napi gazdálkodás biztosításán túl ne vállaljanak kötelezettségeket. A Fidesz pécsi veresége után feltűnően gyorsan megkötött szerződésben sokak szerint az is szerepet játszhatott, hogy az MSB Zrt. – amiképp Czéh-Tóth Márk is – a kormánypártok gazdasági érdekköréhez tartozik.