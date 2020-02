Jobbikos belviszály: „Nem örülök annak, hogy idáig fajult az ellentét”

Minden jobbikosnak, a párt elnökségének is tennie kell azért, hogy béke és nyugalom legyen – üzente Bencsik János kilépése után Sneider Tamás.

A Jobbik tisztújító kongresszusán Jakab Péter elnök és Gyöngyösi Márton elnökhelyettes „politikai bosszúhadjáratot hirdetett” azok ellen, akik nem őket támogatták – egyebek mellett erre hivatkozva jelentette be közösségi oldalán Bencsik János parlamenti képviselő, a Jobbik budapesti elnöke, hogy kilép a pártból , az Országgyűlésben pedig függetlenként folytatja. Bencsik azért várt eddig bejelentésével, mert a dunaújvárosi időközi parlamenti választás előtt nem akarta gyengíteni az ellenzéki együttműködést. Független képviselőként továbbra is a „fideszes pártállam lebontásáért” szeretne dolgozni. Ugyanakkor morális és taktikai szempontból is elfogadhatatlannak, a Jobbik „politikai kasztrálásának” tartja, hogy Jakab Péter felfogásában – Bencsik legalábbis ezt állította – a pártnak nincs szüksége nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra. Bencsik János ezen túlmenően nem nyilatkozott lapunknak. Kerestük Jakab Pétert, a Jobbik elnökét is, aki azt válaszolta, hogy pártja közleménye tartalmazza a véleményét. A közlemény szerint a párt elnöksége tudomásul vette Bencsik János döntését, a Jobbik a „zászlót viszi tovább, hogy 2022-ben Magyarországot felszabadítsuk az Orbán-rezsim alól”. Bencsiknek az elnökség sok sikert kíván, „mandátumának sorsát a lelkiismeretére bízzuk." A napokban lapunkhoz is eljutott annak a beszédnek a felvétele, amit elnökké választása után Jakab Péter mondott a január 25-ei tisztújításon. Az ismeretlen feladó azt írta szerkesztőségünknek, hogy „ez a beszéd ágyazott meg azoknak a politikai tisztogatásoknak, amikről a Népszava beszámolt egy kirúgott jobbikos dolgozó levele alapján. A tisztogatások a mai napig folynak, sok jobbikos érzi fenyegetve magát”. A hangfelvétel tanúsága szerint Jakab Péter arról beszélt, hogy a Jobbik vezetőjeként soha, semmilyen körülmények között nem enged „zsarolóknak, árulóknak, fenyegetőzőknek”. Jakab Péter az említett felvételen a leköszönő pártelnököt, Sneider Tamást is belső ellenfelei közé sorolta. Sneidert a várakozásokkal ellentétben az új elnökség nem nevezte ki pártigazgatónak . Sneider Tamás kérdésünkre kijelentette, hogy nem fontolgatja távozását a Jobbikból, és másról sem tud, aki a parlamenti frakció elhagyására készülne. Igaz – folytatta –, Bencsik János döntéséről is csak a közösségi oldaláról értesült. „Természetesen nagyon sajnálom. Nem örülök annak, hogy idáig fajult az ellentét” – mondta Sneider, aki abban bízik, hogy a Jobbikban helyreáll a béke és a nyugalom. Ezért szerinte minden jobbikosnak, a párt elnökségének is tennie kell. Bencsik kijelentéseit – így a „bosszúhadjáratra” vonatkozó állítását – Sneider Tamás nem akarta kommentálni.