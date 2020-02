150 milliárd forintot égethet el propagandára a kormány

Az NKOH megrendeléseinek egyetlen vállalkozó örülhet.

Nettó 150 milliárd forintos keretmegállapodást írt alá a kormány kommunikációs kampányait intéző Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) tavaly karácsony előtt négy nappal - írja a G7.hu . A szerződés konkrétan 50 milliárdról szól, de kétszer meghosszabbítható, így lesz a tényleges keret 150 milliárdos. A portál úgy érzékelteti az összeg nagyságát, hogy vázolja: ha egy újabb Puskás Stadion épülne belőle, a végén 18 milliárd forint még meg is maradna. De háromszor ki lehetne belőle fizetni az új fővárosi vezetés Egészséges Budapest nevű, 5 éves programját is, vagy 7 és félszer befejezni a Biodómot. A kórházak tavaly felhalmozott 70 milliárdos adósságára több mint kétszer lenne elég az összeg . A hétköznapi élet felől közelítve: a propagandára szánt pénzből mintegy 130 millió ebéd jönne ki az olcsóbb árfekvésű éttermekben, és még a KSH szerinti, 242 800 forintos átlagkeresettel is 51,5 ezer évet kellene dolgozni, hogy összejöjjön a pénz.