Az, hogy 15 év után elment egy szakmai sztenderdeknek megfelelő műsorba, csak akkor üthetett volna igazán, ha ez lett volna az első - összegzett Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója.
„A gép forog, az alkotó pihen” – kommentálta lapunknak Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakértő, hogy Orbán Viktor és a Fidesz politikusai a nagy indulatokat kiváltó poloskás beszéd után magyarázkodásba kezdtek.
2023-ban az államháztartás hiánya az eredetileg tervezett mértéknek közel a duplája, 4435 milliárd forint lett – derül ki a zárszámadási törvénytervezetből.
Július 1. és szeptember 30. között 39 kommunikációs szerződés született.
A várt 2-3 százalékkal szemben csak 0,9 százalékkal csökkentek az élelmiszerárak júliusban, és augusztusban sem várható nagy zuhanás.
A kormányzati retorika folyamatosan törésvonalakat akar létrehozni a társadalomban.
Az ellenzéki vezetésű városokból egymás után érkeznek hírek a kisebb-nagyobb összezörrenésekről vagy akár kenyértörésekről. Az előválasztási előkampány sem mentes a hat párt olykor késhegyre menő vitáitól. Tetejébe a homofóbtörvény szavazásakor kiderült, hogy a Jobbik konzervatív párt. Szent szar! – horgad föl az ellenzéki szavazóban a nem múló Vonnegut –, mi történik itt? Ne hagyjuk a „történet gyilkosát” a húszezer karakter végére: semmi váratlan, csak a Fidesz (sic). Nem történik más, mint hogy rendre kiderül: a politikát politikusok csinálják. Más kérdés, hogy a Fidesz választójogi kottájából játszani nem éppen zene az összefogáspárti szavazófülnek. Az ellenzék élénken vitatkozik, hiszen az együttműködéstől még nem lett egyívású. A politikai sokszínűség fojtása éppen az egyik ok, amiért az Orbán-rezsim rászolgált a méretes útilapura. Az, hogy az ellenzék nemcsak a Fideszt, hanem az alapjogba erőszakolt autoriter mintájú rendszerét is múlt időbe kívánja tenni, egyrészt üdvös, másrészt zűrös, de hogy ehhez a legélesebb fegyvernek még mindig a szavazatot tartja, nagyon is megnyugtató. Az utcakőnek, bár éppen most viszi haza a Fidesz, a földön a helye.
A komplett magyar ellenzék oltásellenes, a nemzetközi nagytőke zsoldosaként gyalázza a keleti vakcinákat. Magyarok ezreinek halála száradna a lelkén, ha nem lenne résen Minden Magyarok Kormánya. – Ha egy átlagos laposföld-hívő vagy egy közepesen megszállott Qanon-aktivista mondaná ezt, arcizmunk sem rándulna. De a magyar kormány tagjai mantrázzák. A mondás ugyan nem igaz, de a két és fél millió Fidesz-hívőt hatékonyan hadba hívja az üzenet – ha már a szintén jól gyűlölhető migránsokat kitolta a rettegéstérképről a vírus. Krekó Péter szociálpszichológussal és Keresztes Zoltán pszichiáterrel szereltük darabjaira a kormányzati összeesküvés-elméletet.
Eddig túlságosan is titkolták a járványügyi adatokat. Most viszont a TASZ szerint törvénysértő módon hoztak nyilvánosságra személyekhez köthető információkat.
Az NKOH megrendeléseinek egyetlen vállalkozó örülhet.
Idén már a második elképesztő összegű megbízást adja a Rogán Antal vezette tárca.
Dübörgött a propaganda és az agymosás a kormány Facebook-oldalán, írja az Átlátszó, miután egy hónapig figyelték a "Magyarország kormánya" profilon közzétett tartalmakat.
Az NKOH hétfőn kért ajánlatot, amit szerdára nem csak megkapott, de már el is fogadott. Még nem tudni, mi lesz a Sargentini-jelentés elfogadását követő első plakátkampány tárgya.
Kikerülte a Kúria, hogy érdemben kelljen foglalkozni egy Fidesz-plakát jogsértő voltával. A "legfelsőbb bíróság" ugyanis nem foglalkozott a plakátok megtévesztő voltával, csak beazonosíthatóságukra koncentrált.
Nincs olyan botrányos hír, amelyet a Fidesz ne tudna egyetlen nyilatkozattal elsikálni, megmagyarázni. Legyen szó Orbán Ráhel bahreini útjáról, a "halszagú" dalról, vagy Rogán Antal korrupciós ügyeiről. Mindenre szinte azonnal érkezik a kormánypárti reakció, s az ügynek egyéb következménye nem lesz. A magyarázatok egyik visszatérő alakja Gyurcsány Ferenc, aki ezek szerint még évekkel lemondása után is képes borsot törni az Orbán-kormány orra alá.
Egészen más számmal támadta 2008 végén a Gyurcsány-kormányt a Fidesz, mint amivel most Rogán Antal igyekezett legitimálni az Orbán-kabinet reklámköltéseit. Négy év alatt, 2010-14 között ugyanis 81 milliárd forintot szórt el a kormány állami hirdetésekre, s ebben még nincs benne a tavalyi, legalább 25 milliárdos gigaköltekezés.
Nem tartozik az állami reklámköltések felett diszponáló szuperintézmény hatáskörébe a kormányzati reklámkampányok tervezése és lebonyolítása - derült ki a Nemzeti Kommunikációs Hivatal lapunknak adott válaszaiból. Noha az újabb kormányzati médiahadjárat áráról és részleteiről nem tudtak felvilágosítást adni, az kiderült, hogy az NKH már dolgozik, méghozzá 21 alkalmazottal, az idén 440 milliós költségvetéssel.
Vajon lesz-e a közmunkások között, aki elmondja az igazságot, arról, mi is rejlik azok mögött a képsorok mögött, amelyeket a televízióban mutattak be róluk, amint szép, rendezett sorokban, jókedvűen kapálják a száraz föld gyér növényzetét. Természetesen akadt közülük valaki, aki elmondta a közszolgálati csatorna nézőinek, mennyire hálásak, amiért végre van értelme az életüknek. Reggel van miért ébredniük. A gyerekek látják a munkába siető szülőket. Végezetül köszönetet mondott a polgármesternek a törődésért...