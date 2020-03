Szentendrei múzeumok: egy történet két olvasatban

Kiadója nem a tartalma, hanem az ellene irányuló tüntetések miatt vonta vissza a pedofíliával vádolt rendező memoárját.

Az amerikai Grand Central Kiadó a múlt héten jelentette be, hogy hamarosan megjelenik Woody Allen filmrendező eddig - etikai okokból - több kiadó által is visszadobott önéletrajzi könyve, majd a hírt követő felháborodás és az áldozatok iránti szolidaritási hullám hatására 24 óra leforgása alatt visszavonták a könyvet. A könyv tartalma látszólag nem jelenthetett problémát a kiadónak, holott már a címe is beszédes: Apropos of Nothing (A semmi kapcsán), feltehető a relativizálás szándéka. Semmisség tenni, de legalábbis elkenni az ellene felhozott vádakat.



Az Amerikában és Európában egyaránt értelmiségi sztárként kezelt, pályája csúcsán lévő rendezőt, Woody Allent akkori felesége, Mia Farrow színésznő a válóperük közepén 1992-ben azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta örökbe fogadott lányukat, az akkor még csak hét éves Dylan Farrow-t. Az ügy majdnem harminc éve húzódik, és mivel akkoriban még sem a bíróságok, sem a sajtó, sem a közvélemény nem volt arra edukálva, miként kell eljárni ezekben a kényes ügyekben (híres ember, hatalmi pozíció, pedofília, szexuális zaklatás, családon belüli erőszak), így máig kiderítetlen maradt az igazság, furcsa ítéletek születtek, de végül megvonták Woody Allen gyámsági jogait. Azóta a rendező elvette volt felesége nevelt lányát, régóta tart a házasságuk, de ez egy másik (sokak szerint elítélhető, mások szerint csak elítélhetőnek tűnő) történet.



Az elmúlt évek hollywoodi botrányai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a társadalmi, máskor gazdasági presztízsből adódó elismertség nem mentesít senkit magánemberként az erkölcsi felelősségre vonás alól, és nem oldoz fel egy nagyszabású művészi életmű. Bármilyen tiszteletre méltó is Woody Allen munkássága, a Hachette Book Goup - melyhez a Grand Central kiadó is tartozik - alkalmazottai tüntetést szerveztek a memoár megjelenése ellen. A cég bostoni és new yorki irodáiból az épületek elé vonultak, közösségi oldalakon és hivatalos hírlevekben tették világossá szándékaikat, a kiadói csoport alkalmazottai szerint összeférhetetlen ugyanott megjelentetni Allen memoárját, ahol korábban megjelent Farrow szexuális zaklatásokat vizsgáló könyve.



„Ronan Farrow és Dylan Farrow mellett állunk, és szolidárisak vagyunk azokkal, akik szexuális visszaélés áldozatai. Akkor tudjuk magunkat megvédeni, ha erőt adunk azzal, hogy egymást megvédjük, erről szól a szolidaritás. A kiadói csoportunk sokat dolgozott azon a könyvön, mely segít a metoo mozgalomnak. Az abban érintett áldozatokkal való szolidaritásunk is kötelezővé teszi számunkra, hogy tiltakozzunk Woody Allen memoárjának megjelentetése ellen.” Ronan Farrow volt az első újságíró, aki belevetette magát a Weinstein-oknyomozásba, az ennek kapcsán született tényfeltáró könyv a szórakoztató iparon belüli szexuális zaklatásokat vizsgálta több száz érintett vallomását felhasználva. A könyv néhány hónapja került a boltokba Amerikában.



Az újságíró nevelőapja memoárjának bejelentésekor azonnal nyilvánosságra hozta, hogy szakít kiadójával, mert tudja, hogy az Hachette nem ellenőrizte a könyv állításait, és senki sem kereste meg a benne leírtak miatt a húgát, Dylant.