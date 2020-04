Jóviális mosolygás, egyetértő bologatás, hunyorító elgondolkodás - Szijjártó Péter arcai. Na, vajon ki beszél? (videó)

Az EMMI minisztere hetek óta be sem járt az Országgyűlésbe, hogy ellenzéki kérdésekre válaszoljon, most is csak egyszer tette meg.

Támogatná-e Kásler Miklós, hogy mindenkinek kötelező legyen a közterületi maszkviselés, amihez az állam biztosítja a maszkot? - kérdezte az Országgyűlésben Lukács László jobbikos képviselő Kásler Miklós minisztert, aki hosszú idő után volt jelen, az elmúlt hetekben folyamatosan az EMMI valamelyik államtitkára válaszolt helyette az ellenzéki képviselőknek. Lukács László arról is érdeklődött, elegendőnek tartja-e Kásler az egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500 ezer forintos béremelését, és miért kellett kirúgni Csernavölgyi Istvánt, a Fejér Megyei Szent György Kórház, valamint Cserháti Pétert, az Országos Rehabilitációs Intézet főigazgatóját. Kásler Miklós válaszában azt mondta, a maszk viselésére továbbra is a WHO előírásait alkalmazzák. Az 500 ezer forintos egyszeri juttatást „elégedetten vette tudomásul”. A két kórházigazgató közül az egyik nem tett jelentést időben hat koronavírusban elhunyt embertől, a másik esetben a 422-ből 253 ágyat kellett volna előkészíteni, ehhez képest amikor „tízesével vitték a betegeket a Pesti úti idősotthonból a kórházakba, ez az intézmény egyetlen beteget sem volt hajlandó fogadni”. Bangóné Borbély Ildikó is Káslert kérdezte volna, aki „néhány hónap után végre ismét bejött a munkahelyére” - de Kásler Miklós Lukács László kérdése után már el is hagyta az üléstermet.