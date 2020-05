Gyula fideszes polgármestere jelentette fel rémhírterjesztésért a helyi ellenzéki aktivistát

Görgényi Ernő a momentumos Csóka-Szűcs Jánost Facebook-bejegyzése miatt kért felelősségre vonást a rendőrkapitánytól.



Napokig nem lehetett tudni, hogy pontosan ki hívta fel a figyelmet Csóka-Szűcs János Facebook-posztjára , amire hivatkozva a rendőrség rémhírterjesztés gyanújával bevitte a gyulai Kossuth Kör elnökeként és a Momentum tagjaként ismert férfit. Hétfőn derült ki, ki volt a feljelentő - írja a Magyar Narancs . A portál számolt be elsőként arról, hogy múlt szerdán hajnalban kivonultak a rendőrök Csóka-Szűcs Jánoshoz , rémhírterjesztés gyanúja miatt házkutatást tartottak a házában, lefoglalták a számítógépét és mobiltelefonját, majd rabosították és kihallgatták. Négy óra múlva úgy engedték el a mozgássérült férfit, hogy nem vitték haza. Múlt héten még az érintett is úgy tudta, hogy egy március 20-i posztja miatt vitték be. Ebben tényként rögzítette, hogy a koronavírus elleni küzdelem jegyében hány ágyat szabadítottak fel a helyi kórházban. Csóka-Szűcs hétfő kora délután arról tájékoztatta a lapot, hogy behívták a városi kapitányságra és öt nap után visszakapta a mobilját és számítógépét, valamint azt is közölték vele, hogy ki és miért jelentette fel.

Azt ő is sejtette, hogy kormánypárti körökből szóltak a rendőröknek, de hétfőn kiderült, hogy a feljelentő maga Görgényi Ernő, Gyula fideszes polgármestere volt. A feljelentést a posztolás napján, április 20-án tette a városvezető.

Azt állította, hogy a „felhívás valótlan tényeket tartalmazó híresztelést valósít meg. Ezért alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, illetve alkalmas a járvány elleni védekezés eredményességének akadályozására.” Görgényi arra kérte a gyulai rendőrparancsnokot, vonja felelősségre az elkövetőt. A feljelentésből az is kiderül, hogy nem azért a posztért vitték be, amiről korábban szó volt. Egy másik, szintén április 20-án közzétett bejegyzés szúrt szemet Görgényinek, amely ugyancsak a kórházakban történt ágyfelszabadításról szólt. A városvezetőnek azzal volt baja, hogy az aktivista megjegyezte: az intézkedés „valójában haldokló betegek, magatehetetlen idősek és rehabilitációra szoruló sérültek hazaküldését jelenti.” A Gyulai Járási Ügyészség azonban ezt nem tartotta törvénysértőnek és helyt adott annak a panasznak, amit a gyanúsítással szemben Csóka-Szűcs és jogi képviselője benyújtott a vádhatóságnak. Így megszüntette a büntetőeljárást. Csóka-Szűcs most azt mondta a portálnak, hogy sem az előállításakor, sem a rendőrségi kihallgatásakor nem közölték vele, pontosan melyik Fb-bejegyzésről van szó. Csupán annyit mondtak, hogy