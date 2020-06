Több nyomozást is elrendelt a rendőrség a Mátrai Erőmű kapcsán

Ha egy magyar cég 100 ezer forint nettó bért akar kifizetni, akkor ez összesen 179 ezer forintjába kerül, ez a második legmagasabb bérköltség a tágabban vett régióban – derült ki a Mazars adótanácsadó felmérésből.

Az elmúlt években a kelet-közép európai kormányok és adóhatóságaik a hatékonyabb adóbeszedés irányába mozdultak el, reagáltak a multinacionális cégek által használt digitális kihívásokra, és az adóhatóságfok is elkezdték használni a digitális eszközöket – mondta a Mazars kelet-közép-európai adókörképét bemutató sajtótájékoztatóján Csizmadia Heléna, a cég adóigazgatója. A digitális technikák teszik lehetővé a gazdaság fehérítést, így a további adócsökkentéseket is – tette hozzá a szakértő. Magyarországon egy sajátos adómix alakult ki az elmúlt években, itt a legmagasabb az áfa (27 százalék), amely a régió legalacsonyabb, kilenc százalékos társasági adójával párosul. Ráadásul a magyar kormány nem él a nyereség kivitelének adóztatásával sem, amire más országokban is van példa a régióban. A digitális eszközöknek (online pénztárgép. online számlázás, elektronikus közúti árufuvarozói rendszer) köszönhetően Magyarországon jóval hatékonyabb az áfa beszedése, mint a környező országokban, az eltitkolt/elcsalt forgalmi adó aránya az uniós átlaggal egyezik meg, annak ellenére, hogy hazánkban a legmagasabb az adó mértéke. A munkát, pontosabban a bérköltséget terhelő adóteherrel viszont a számtalan adócsökkentés ellenére sem állunk jól: ha egy magyar cég 100 ezer forint nettó bért akar kifizetni, akkor ez összesen 179 ezer forintjába kerül, ami a második legmagasabb bérköltség a tágabban vett régióban. Így arányaiban csak Montenegróban von el több pénzt az állam a bérköltségként. Ezen a helyzeten a családi adókedvezmények sem változtatnak a cégek szempontjából, mert bár azáltal a munkavállalók jövedelme nő, a cégek bérköltségei ugyanakkor nem csökkennek. Az elmúlt években nemcsak Magyarországon, de a régióban is folyamatosan tudtak nőni a bérek, így 2020-ban a minimálbér idehaza 488 euróra emelkedett, míg az átlagbér 1156 euróra, ezzel egy euróval előzzük Romániát. Ugyanakkor a visegrádi-országokban, Szlovéniában, Litvániában, de még Horvátországban is magasabbak a jövedelmek, mint idehaza. A környező országokat nézve pedig már csak Ukrajnához és Szerbiához képest magasabbak itthon a bérek, míg az ausztriai bérek továbbra is fényévekre vannak a magyarországiaktól – derül ki a Mazars elemzésből.