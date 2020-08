Lemondott Fehéroroszország szlovákiai nagykövete, miután kiállt a tüntetők mellett

Ez jóval alatta marad azoknak a 700 fölötti értékeknek, amelyeket augusztus elején napi szinten észleltek a hatóságok.

Az utóbbi 24 órában 226 új esetet regisztráltak, ami jóval alatta marad azoknak a 700 fölötti értékeknek, amelyeket augusztus elején napi szinten észleltek a hatóságok, elsősorban a fő gócpontnak számító Victoria államban.

Az utóbbi időben emelkedtek is, mérséklődtek is a számok, de összességében csökkenést mutat a tendencia – mondta el újságíróknak Michael Kidd helyettes tiszti főorvos. Ausztráliában



csaknem 24 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, a halálesetek száma 438.

A kijárási korlátozást ellenőrzik Melbourne-ben Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A fertőzés terjedése azt követően kezdett újra lassulni, hogy két hete Victoria államban szigorú kijárási korlátozásokat vezettek be, és a gazdasági élet nagy részét újra leállították. Ausztrália legnagyobb gyógyszeripari vállalata, a CSL közben tárgyalásokat folytat az AstraZenecával arról, hogyan tudnák majd a brit gyógyszeripari csoport fejlesztése alatt álló Covid-vakcináját Ausztráliában is előállítani. Az ausztrál kormány vasárnap azt közölte, hogy közel járnak a megállapodáshoz, amely – várhatóan 2021-re – lehetővé tenné, hogy Ausztráliában is gyártsanak koronavírus elleni oltóanyagot. Addig is az egészségügyi hatóságok arra kérik az embereket, hogy tartsanak távolságot egymástól, és viseljenek szájmaszkot a zsúfolt terekben. A maszkviselés csak Victoria államban kötelező, az ország többi részén sokan nem fogadják meg az ajánlást. Emiatt