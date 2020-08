Rogán kávépartnere, Kertész Balázs áll a máltai extulaj mögött

A Rogán Antalhoz közel álló Kertész Balázs a végső haszonhúzója annak a máltai cégnek, amely az egykor Rogán-irányította Fidesz-frakció hathatós segítségével négy éve mintegy kétszázmillió osztalékhoz jutott.

Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnök régi ismerőse és kávézópartnere, Kertész Balázs áll a Rogán Antallal közös találmányt jegyző Csík Balázs és Lengyel Csaba tulajdonában lévő Hunguard Kft. korábbi máltai tulajdonosa mögött – derítette ki a szigetország új átláthatósági szabályait kihasználva a hvg.hu. Az offshore-cégek körében kedvelt állam adatbázisától 5 euró fejében azt a választ kapták, hogy a Javelin Investments Ltd. tényleges tulajdonosa 2018 óta Kertész Balázs. A máltai cég korábbi valós haszonhúzóiról nem kaptak adatot. Bár a Javelin csak 2016 januárja és 2017 májusa között birtokolta a Hunguardot, az ügyet nyomon követő – azóta Orbán Viktor osztrák vacsorapartnere által beszántott – Népszabadság egykori számításai szerint a Javelin a kft. 2015-ös év teljesítmény után többségi tulajdonosként 2016 közepén körülbelül kétszázmillió forint osztalékot vehetett fel. A Javelin hátterét illetően az akkor elérhető adatok alapján a lap odáig jutott, hogy a valós haszonhúzót elrejtő névleges tulajdonosokat az ilyenre szakosodott, a korrupciós hálózatokat bemutató Panama-iratokban szintén felbukkanó Kinanis-cégcsoport hajtotta fel . Offshore-szakértők úgy vélték, „ha az ügy lecseng, a végső haszonhúzó átírathatja a céget a saját nevére és felveheti a hasznot”. Az Index négy éve alapos cikkben boncolgatta Rogán Antal és az ügyvédként tevékenykedő Kertész Balázs szoros üzleti kapcsolatát. Többek között egy olyan 2015-ös felvételt is közzétettek , amikor Rogán Antal bemegy a Kertész Balázs cégének otthont adó házba, majd kisvártatva betér ugyanoda Kertész Balázs, később pedig a kormányfőhöz szintén közel sorolt Habony Árpád. Míg a találkozás tényét Rogán előzetesen letagadta, azt követően tárcája a Hvg.hu-nak úgy fogalmazott, a miniszter időnként felugrik régi ismerőséhez egy kávéra. A Népszabadság 2014-ben hívta fel a figyelmet: az akkor Rogán Antal által vezette Fidesz-frakció úgy kötelezte a közműveket rendszereik „auditjára”, hogy az érintettek a megszabott feltételek alapján lényegében csak a Hunguardot bízhatták meg az amily értelmetlen, oly drága átvilágítással. (De a nyerőautomata-rendszerek tanúsítása kapcsán már 2012-ben hasonló hírek környékezték a Hunguardot.) Rá egy évre – általános megrökönyödésre – Rogán Antal a Hunguardban is megjelenő Csík Balázzsal és Lengyel Csabával közös elektronikusaláírás-találmányt nyújtott be a szabadalmi hivatalba. Miközben az ügy későbbi kipattanását követően a kabinetiroda többek között azzal védekezett , hogy Rogánék három évig dolgoztak a találmányon, feltalálótársa, Csík Balázs azt megelőzően még felháborodottan tagadott mindennemű kapcsolatot köztük és a Fidesz között. A benyújtást követően, még a bejegyzés előtt, az ötletet Rogánék eladták a MobilSign Kft.-nek, amit akkor Kertész Balázs exfelesége, Pozsgai Petra vezetett és tulajdonolt, a székhelyül szolgáló ingatlant pedig felesben Kertész Balázs és Pozsgai Petra birtokolta . (Az akkor épp nem kormánypárti Magyar Nemzet pedig azt derítette ki, hogy Rogán Antal polgármestersége idején az V. kerület igen kedvező feltételekkel juttatta lakáshoz Csík Balázst.) Az ötletből – már a szabadalmi védelem előtt – termék készült, amiért többek között fizetett a Magyar Telekom is . A találmányt később, bár Magyarországon nem, külföldön végül bejegyezték . Így Rogán Antal vagyonnyilatkozatai szerint 2017-ben 25 millió, 2018-ban 42,65 millió , 2019-ben pedig már 197,4 millió forint találmányhasznosítási díjat kapott. A miniszter további tudományos tevékenységéről, újabb felfedezéseiről azóta sem került elő hír. Ez idő alatt, mintegy mellékszálként az is kiderült, hogy a korábban mások mellett Pozsgai Petra, illetve az offshore-szerű, svájci Central European Investment AG tulajdonolta – jelenleg a Csík-család birtokában lévő – Profitrade 90 Kft.-nél egy „MobilSign” nevű találmányfejlesztésre 2013-ban felvett EU-támogatás kapcsán nyomozott az Európai Csalás Elleni Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. Mindezek nem akadályozták meg a Fideszt abban, hogy a pénzügyi cégeket is hasonló, a Hunguardot kedvező helyzetbe hozó átvilágításra kötelezze . Igaz, ez – a szótlanul csengető közművektől eltérően – a bankok jóval szigorúbb titokszabályai miatt érdemi ellenállásba ütközött . De a Hunguard felmerült az online kaszinók játékosait , illetve az étel- és italautomatákat hitelesítő rendszerek lehetséges fő haszonélvezőjeként is. A Hunguard csillaga azóta is töretlenül ragyog. A cégtöbbséget 2017 közepén Csík Balázs vette át – pontosabban vissza – a Javelintől, de az üzletember közben is megőrizte kisebbségi tulajdonosi, illetve ügyvezetői posztját. A Javelin 2017 májusában furamód csak néhány nappal a 2016-os év utáni, néhány tízmillióra zsugorodó osztalékfizetés előtt adta át többségi részét az azt máig őrző Csík Balázsnak. A Hunguard jelenlegi ügyvezetője részint Lengyel Csaba, részint Szűcs Ákos. Utóbbi tíz éve a kormányfő környezetéhez sorolt Habony Árpád rokonai jegyezte Club Tihanyt irányította . A tanúsító – egy 2016-os megingást leszámítva – évente másfélmilliárdos árbevétel mellett fél- és egymilliárd közötti nyereséget hoz. Vagyis körülbelül minden második forint bevételük haszon. A tulajdonosok tavaly 664 millió, idén 536 millió forint osztalékot vettek fel.