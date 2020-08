Válság idején is belefér az adriai luxusnyaralás? Kemény kérdésekkel sorozták meg Szijjártót

Megtévesztő Facebook-posztjairól, az adriai nyaralás költségeiről kérdezte a külügyminisztert és Orbán Viktort az MSZP politikusa.

Valóságos kérdéscunamival kell megbirkóznia a külügyi tárcának és más minisztériumoknak is Szijjártó Péter titkos adriai kiruccanása miatt; a szocialista Bangóné Borbély Ildikó ugyanis kedden minden kormányzati szervnek levelet küldött, amiben Szijjártó útjáról, annak nemzetbiztonsági kockázatairól és erkölcsi megítéléséről kérdezi a címzetteket. Mint lapunk is megírta az Átlátszó nyomán,– Szíjj cégei nem mellesleg sorozatban nyerik meg a nagy összegű, állami közbeszerzési pályázatokat; az építési vállalkozó a külügyminiszter nyaralásáról valamiért nem akart beszélni . További csavar az amúgy is kínos ügyben, hogy a munkatársai szerint a jachton keményen dolgozó miniszter folyamatosan olyan Facebook-posztokat osztott meg, amin irodai munkavégzés, telefonálás közben látható, és nem egy VIP-nyaralás díszletei között.