Meghibásodott Szijjártó Péter kommunikációs központja, amikor a luxusjachozásról kérdezték (videó)

Testőrök társaságában beszélt adriai nyaralásáról a külügyminiszter: öt percen keresztül, egyre gyorsabban ismételte nagyjából ugyanazt a három mondatot.

Váratlan fordulattal a maga állt a nyilvánosság elé az adriai luxusjachtozás ügyében Szijjártó Péter, egy debreceni sajtóesemény során. A külügyminiszter két, feszülten nézelődő testőr oldalán állt a kamerák elé, és láthatóan reagálni akart a témában megjelenő hírekre, amik „némiképp sértették igazságérzetét”. A jelenetről a hvg.hu készített videót.

A politikus arról beszélt, hogy a sajtó, közel 100 százalékban nyomon követheti életét, hiszen a munkával töltött ideje konvergál a 100 százalékhoz – életének egy kis töredéke azonban magánügy, és ide tartozik az is, ha feleségével, gyerekeivel és barátaival nyaral az Adrián. Ebből az is kiderült, hogy Szijjártó nem csak családtagjait vitte magával az állami pályázatokon taroló nagyvállalkozó, Szíjj László jachtjára. A rám vonatkozó jogszabályokat mindenkor, a magánéletemben is tiszteletben tartom, ez nem szezonális kérdés, a magánélet és a közélet között viszont éles határvonalat húzok – fejtegette a külügyminiszter.

Szijjártó aztán ugyanezeket az mondatokat ismételte gyorsuló ütemben, amikor az újságírók kérdezték volna, mantraként hárítva el a kézenfekvő felvetéseket:

hogyan tartozhat a magánéletének részéhez, hogy a pályázatokon cégeivel közpénz-milliárdokat elnyerő Szíjj László, a 4. leggazdagabb magyar jachtján nyaral?

Milyen viszonyban van Szíjjal, és mit tesz akkor, ha a vállalkozó kér tőle valamit?

Saját keresetéből hogyan tudta finanszírozni a Lady Milliard nevű jacht bérleti díját, ami napi szinten elérheti a 10 millió forintot is?

(Szijjártó ismert hivatalos bevétele 1,9 millió forint havonta - a szerk.) A külügyminiszter több ellentmondásba is belekeveredett nyilatkozata során: elismerte, hogy dolgozott a jacht fedélzetén, ami nem éppen a magánélet és munka közötti éles határról tanúskodik. Az pedig övön alulinak, de elviselhetőnek tartja, hogy a sajtó fürdőgatyás képeket közölt 6 és 9 éves gyerekeiről – igaz, ilyen fotókat ő maga is minden további nélkül megosztott családjáról, egy belföldi nyaralás közben.