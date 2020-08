Nem adjuk fel a békés forradalmat – üzent a fehérorosz ellenzéki vezető

Egész Izrael felbolydult a csoportos nemi erőszaknak látszó ügy miatt.

Augusztus 14-én pénteken egy 16 éves izraeli lány besétált a helyi rendőrségre, és azt mondta, hogy az eilati vakációján egy szállodában egy csomó férfi megerőszakolta, írja az index.hu . A rendőrség csalk alapos tájékozódás után állt a nyilvánosság elé a brutális történettel, körülbelül 30 férfiról beszélve. Addigra két embert állítottak elő, egy 27 éves, az ország északi részén élő férfit, és egy szintén 27 éves haderai férfit. Akkor annyit lehetett tudni a történetről, hogy a lány egy barátjával nyaralt Eilatban, és találkoztak a barát ismerőseivel. Együtt ittak, majd visszatértek a hotelbe, ahol a bűncselekmény történt. Az akkor még csak két gyanúsított egyikét azért tudták letartóztatni, mert a telefonján volt egy csetelés az áldozattal, amelyben arra utal, hogy van videó is a szexről. A gyanúsított azt állította, hogy azt nem ő írta, valaki más használta a telefonját. Azt viszont megerősítette, hogy valóban mintegy 30 emberrel szexelt a részeg lány, de állítása szerint – és ezt a kamerafelvételek is bizonyítják –, nem kényszerítés hatására cselekedett a lány, hanem a férfiak sorban álltak a szoba bejáratánál, majd a lány hívta be őket egyesével, miközben egyetlen szemtanú nem avatkozott közbe. Más kérdés, hogy egy ilyen állapotú, fiatalkorú lánynál értelmezhető-e egyáltalán a konszenzusos szex mint fogalom, főleg több tucat férfival, aligha lenne meglepő, ha a bíróság arra jutna, hogy nem. Az ország felbolydult: több mint 30 helyszínen volt szimpátiatüntetés az áldozat mellett „Nem hallgatunk tovább” jeligével. Tel Avivban ezren, Jeruzsálemben 150-en gyűltek össze. Az áldozatot közben online kezdték el zaklatni azzal, hogy ő is felelős a történtekért, a rendőrségnek meg kellett erősítenie a védelmet az otthonánál. A hotel tulajdonosát is nemi erőszakkal fenyegették meg üzenetekben. Az áldozat ügyvédje olyan képernyőfotókat kapott, amelyeken kukkolók érdeklődnek valakiknél, hogy megvan-e nekik a felvétel az erőszakról. Azt is mondta, hogy az áldozat attól retteg, hogy valamilyen felvétel kiszivárog. A rendőrség bejelentésének 3. napján szembesítették a lány barátnőjét és az egyik gyanúsítottat, aki vélhetően először erőszakolta meg az áldozatot. Az áldozat barátnője kitartott a saját verziója mellett, és a rendőrség szerint hihető is a sztori. A saját elmesélése szerint ő és az áldozat nem abban a hotelben laktak, őket csak meghívták oda. A lány túl sokat ivott, rosszul lett. Ekkor elvitték egy fiúismerősnek a szobájába. „A fiú olyan nekem, mint a testvérem, teljesen megbízom benne”, vallotta a barátnő. Ő ekkor elment valami ételért, és mikor visszatért a szobához, sok embert látott ott. Dörömbölt az ajtón, de nem volt rá válasz. Ordította a lány nevét, arra sem. Hirtelen egy meztelen férfi ajtót nyitott. „Berobogtam, és láttam a barátnőmet az ágyon, mozdulatlanul. Nem tudta, mi történik körülötte. Segítségért mentem”, vallotta. Az erőszakról azóta nem beszéltek egymással, illetve csak annyit, hogy az áldozat homályosan emlékszik, hogy férfiak ki-be mentek a szobából. Jelenleg 13-on áll az őrizetbe vett gyanúsítottak száma, de rendőrség közlése szerint további letartóztatások várhatóak.