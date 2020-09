Nem védte a TEK Szijjártó Pétert a luxusjachton

Herskovits Eszter személyes döntést hozott. Szerinte addig nem lesz irányváltás a hetilapnál, amíg a jelenlegi újságírók ott vannak.

Beadta felmondását Herskovits Eszter, a 168 óra egyik vezető szerkesztője, amelyet a kiadó már tudomásul is vett – írta a 24.hu . A hetilaptól 12 év után most távozó Herskovits Eszter a Rózsa Péter főszerkesztő szerdai kirúgását követő távozásáról a portálnak azt nyilatkozta:

Ahogy a Népszava is megírta , szerda reggel azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól Rózsa Péter főszerkesztőt, az indoklás szerint azért, mert úgy engedte nyomdába a lapot, hogy az újságban Orbán Viktor miniszterelnökről és családjáról egy korábbi, adventi fotó is megtalálható. Az esetről elsőként beszámoló Media1 szakportál szerint a lap vezetőjével az újság nyomdába küldése után, kedden közölték a leváltását, majd a hivatalos dokumentumot a kirúgásáról szerda reggel kapta meg. Milkovics Pál, a 168óra közvetett tulajdonosa, a Brit Media Kft. vezérigazgatója és résztulajdonosa a Media1-nek adott nyilatkozatában azt mondta, szó sincs arról, hogy „a NER megérkezett” volna a baloldaliságát mindig nyíltan vállaló újsághoz. Úgy vélte, a főszerkesztő „a jó ízlés határát messze túllépte” azzal, hogy a miniszterelnök kiskorú gyereke is szerepelt a képen, márpedig ő „bármelyik másik politikus családja esetében is így” járt volna el, számára „ez egy morális döntés volt”. Lapunk felelevenítette , hogy a Pesti Hírlap és a 168 Óra korábbi összebútorozása is áldozatokkal járt: az utóbbi online stábjából többen távoztak, a hírigazgatói feladatokat a napilap főszerkesztője, Trencséni Dávid vette át. A hetilapot jelenleg megbízott főszerkesztőként Makai József, a Pesti Hírlap főszerkesztő-helyettese irányítja. Makai előéletéről a 24.hu azt is megjegyezte: előbb az Origónál, majd a szerkesztőség távozása után kiürült Vs.hu-nál dolgozott.