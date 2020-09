MLSZ: nem a Szuperkupa jelenti a legnagyobb veszélyt

Elvileg futballmérkőzés, gyakorlatilag a világtörténelem első, előre megfontolt szándékkal lebonyolított tömeges vírustesztje lesz a Puskás Arénában.

A magyar kormány hónapok óta szorgalmazta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség mindenképpen pályázza meg a világjárvány miatt eleve elhalasztott Európai Szuperkupa-döntőt. Mivel a Covid-járvány második hulláma miatt erre finoman szólva sem volt túljelentkezés, ezért az UEFA, a kontinentális labdarúgás első számú szervezeteként örömmel kapott az alkalmon, hogy Magyarország Budapestre akarja hozni az eseményt. A kormány szerint semmilyen veszélyt nem jelent a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München és az Európa-liga-első Sevilla összecsapás nézők előtti megrendezése. Az UEFA ezt látva bejelentette: a budapesti meccset élőemberes tesztnek tekinti és amennyiben beigazolódik, hogy nincs következmény, akkor bizonyos korlátozások mellett engedélyezi a lelátók népének visszatérését a tribünökre. A Puskás Aréna kapacitásának harmadában lehetnek szurkolók, ez 20 ezer nézőt jelent: mindkét csapat három-három ezer jegyet kapott, az UEFA elvileg 14 ezer jegyet sorsolt ki a kontinensen a meccsre regisztrált szurkolók között. Ez a szám nőhet még, ugyanis a Sevilla a magas utazási költségek és a koronavírus-helyzet miatt 2500 jegyről lemondott. Az MLSZ avval igyekszik védeni a védhetetlent, hogy közölte, szigorú protokoll előzi meg a szurkolók beléptetését: lesz testhőmérséklet mérés, kötelező maszk használat, a drukkereknek pedig tartaniuk kell a másfél méteres távolságot. Ezek rendőri vagy rendezői betartatását, az ellenszegülők szankcionálását nem részletezte a közlemény. A lakosság létszáma alapján Európa egyik legfertőzöttebb országában legalábbis bizarr ekkora kockázatot vállalni, szólt több ellenzéki politikus véleménye. Az aggódó hangokat azonban lehurrogták, és az MLSZ saját honlapján is hasonló álláspontra jutott: „A Bayern München–Sevilla összecsapás szabadtéren rendezett labdarúgó-mérkőzés. Mint ilyen, megrendezése nézők előtt kevésbé kockázatos, mint bármilyen zárt térben megtartott esemény. Sőt, a szigorú és alapos egészségügyi előírások eredményeként a zsúfolt utcai jelenlétnél is lényegesen nagyobb biztonságban lesznek azok, akik a Puskás Arénában tekintik meg a találkozót” – olvasható az MLSZ honlapján közzétett állásfoglalásban, amellyel a mérkőzés szervezését övező politikai állásfoglalásokra reagált. A szövetség szerint a nézők előtt tartott magyar bajnoki mérkőzések több hónapra visszamenő tapasztalata nem igazolja, hogy különösen kockázatos lenne kilátogatni a szabadtéri sportrendezvényekre. A BL-győztes Bayern München csütörtökön 21 órától a Puskás Arénában játszik az El-győztes Sevillával. A koronavírus-járvány kitörése óta ez lesz az első találkozó az európai szövetség versenyrendszerében, amelyre beengednek nézőket.

Ezt mondták a döntőről

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: „Nem tartom veszélyesnek a járvány szempontjából, ha egy stadionban két hely kihagyásával minden harmadik helyen ülnek.” Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere: „Amíg a tisztifőorvos a könyvfesztivált veszélyesnek gondolja, azt a futballmecset már kevésbé, amit Európában egyedüliként nálunk tartanak meg nézők előtt. Ha lenne jogi lehetőségem dönteni a kérdésben, a mérkőzést biztosan zárt kapuk mögött rendeznék meg. De nincs jogom, így a felelősség is azoké, akiknek van.” Csányi Sándor, az MLSZ elnöke: „Összességében nagy problémát nem látunk. Érvényes koronavírus-teszttel jöhetnek a külföldi szurkolók, mindenkit lázmérőzni fogunk, a távolságtartásra odafigyelünk. Én nem gondolom azt, hogy szignifikáns veszélyt jelentenének az érkező vendégek.” Horváth Csaba, Zugló polgármestere: „Azt kérem Orbán Viktor miniszterelnöktől, fejezze be a hazárdjátékot, és döntsön úgy, hogy a meccset zárt kapuk mögött rendezik meg. Budapest vezetése számos alkalommal jelezte, a főváros felelőtlenségnek tartja, hogy a jelenlegi helyzetben nézők előtt rendezik meg a Szuperkupa-döntőt.” Röst Gergely, a vírus terjedésének matematikai modelljét felállító elméleti matematikus: „Az esetek jó része nem fertőz meg senkit, mások viszont sokakat. Ha több ilyen szuperfertőző jelenik meg valahol, könnyen kialakulhat a járvány.” Hansi Flick, a Bayern München vezetőedzője: „Ez is egy olyan dolog, amit az ember nem teljesen ért. De nem mi hozzuk a döntéseket, hanem mások.” Markus Söder, bajor miniszterelnök: „A német szurkolóknak nem lenne szabad elutazniuk a csütörtöki meccsre, mert járványügyi szempontból a magyar főváros rizikós hely és a mérkőzés egy újabb fertőzéshullám gócpontja lehet. Gyomorgörccsel gondolok a budapesti Szuperkupára.”