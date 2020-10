Tízezer résztvevőt várnak a budapesti maratonra

Miközben a péntek reggeli adatok szerint 1176 újabb fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.

A megszokott időpontban, szombaton és vasárnap rendezi meg a Budapest Sportiroda (BSI) a 35. SPAR Budapest Maraton Fesztivált, amely egyben a klasszikus táv országos bajnoksága lesz.

Magyarország legnagyobb szabadidősport rendezvényén a harmadház is komoly indulói létszámot, mintegy 10 000 résztvevőt jelent. A nevezések alapján az ország 730 településéről érkeznek indulók, akik 11 szám közül választhatnak. Az első nap elsősorban a családoké a Lágymányosi Campus környékén. Ekkor kerül sor az 500 méteres családi futásra és a 4x2 kilométeres váltófutásra is, illetve a gyaloglásra vágyók sem maradnak kihívás nélkül. Ugyanakkor egyéniben is rendeznek versenyeket szombaton, amikor 10 kilométeren, 5 kilométeren és 2,3 kilométeren hirdetnek győztest. A 42,195 kilométeres fő szám startját vasárnap reggel 9.00-kor lövik el a Pázmány Péter sétányról. A távot egyéniben, párban és négyfős váltóban lehet teljesíteni. A maratonistákhoz bekapcsolódnak majd a 30 kilométeres futás résztvevői is. A BSI által Európa egyik legszebb és leglátványosabb útvonalaként jellemzett pálya a Duna két partján vezet, át az Alagúton és a Margitszigeten. A sportiroda adatai alapján több mint 700 olyan futó lesz a vasárnapi startnál, aki először vág neki a maratonnak, köztük a korábbi világklasszis kézilabdázó, Nagy László is , aki tavaly a félmaratont teljesítette. Ugyancsak maratont fut Erdély Mátyás, az Oscar díjas Saul fia című film Kossuth-díjas operatőre. A BSI külön jelezte, hogy maradéktalanul betartják a hatóságok által előírt, illetve javasolt egészségügyi óvintézkedéseket, így biztosítva a résztvevők, illetve a szurkolók egészségét. Mint írták, a rajtszámokat a nevezők csak tünetmentességükére vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával vehetik át. A helyszíni versenyközpontba a belépés előtt mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét. Szintén előírás, hogy a versenyközpontba és a rajtzónákba kizárólag maszkban léphetnek be a futók. A szokásoktól eltérő lesz a futamok rajta is, mivel az indulók néhány száz fős csoportokban vághatnak neki az adott távnak. Mindezeken túl a helyszínen kézfertőtlenítő pontokat helyeznek ki és a szervezők rendszeresen fertőtlenítik majd a résztvevők által használt tereket, eszközöket. A magyar kormány május végén rendelkezett arról , hogy a „szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett”, amennyiben a rendezvény szervezője biztosítja a járvány miatti óvintézkedéseket. A Magyar Orvosi Kamara szeptemberben arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a kormány nem szigorít, és például nem függesztik fel a sportrendezvényeket, nagy baj lehet . A péntek reggeli adatok szerint újabb 1176 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 35 222-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 15 beteg, így az elhunytak száma 913-ra emelkedett.