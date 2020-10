Építőipari cégtől vett energiaszeletet Mészáros Lőrinc felcsúti focialapítványa

Li Kun Hi 78 éves korában hunyt el.

Meghalt 78 éves korában a Samsung elnöke, Li Kun Hi – tudatta a dél-koreai óriásvállalat vasárnap. A konszern tájékoztatása szerint Li mellett volt családja, köztük fia, a Samsung alelnöke, a vállalatot már ténylegesen évek óta irányító Li Dzse Jong is. Linek kulcsszerepe volt abban, hogy apja tésztagyárából Dél-Korea egyik legnagyobb vállalata lett, amely ma már elektronikai termékek piacától a hajóépítésen át a biztosítási és építőipari szektorban is meghatározó. Lu Kun Hi hat éve kórházban volt, amióta szívroham érte. A halált bejelentő közleményben a vállalat azt írta róla, hogy valódi látnok volt, aki egy helyi vállalkozásból világraszóló, innovatív céget és a gazdasági egyik hajtóerejét hozta létre. „Öröksége örökkévaló” – húzta alá közleményében a Samsung. Li hatalmas vagyont hagy örököseire. A Forbes 2017-es becslése szerint a Li-örökség a 16 milliárd dollárt is elérheti.