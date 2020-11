Újabb négy embert vettek őrizetbe a nizzai merénylet miatt

A három éves kislányt a 91. órában sikerült kihúzni a törmelékek közül.

Csaknem négy nappal a nagy erejű égei-tengeri földrengés után kedden a nyugat-törökországi Izmirben a mentőcsapatok kimentettek egy hároméves kislányt egy ház romjai alól. A földmozgás halálos áldozatainak száma eközben 104-re nőtt, a sérültek száma több mint ezer. A jelenlévők tapssal fogadták Ayda Gezgint, akit a 91. órában sikerült kihúzni a törmelékek közül, 107-ikként. Legutóbb a 65. órában, tehát még előző nap került ki élve ember a szabadba, a szintén hároméves Elif Perincek . Nagyjából 23 órával a földrengés után a kislány anyját és tízéves ikertestvéreit is megtalálták. Harmadik testvére sajnos életét veszítette a természeti katasztrófában. A pénteki földrengés közép-európai idő szerint 12 óra 51 perckor történt. A török katasztrófaelhárítás 6,6-os erősségűnek, az amerikai földtani intézet 7-esnek mérte. A földmozgást – amelyet csaknem másfél ezer utórengés követett – Athéntől Isztambulig érezni lehetett, és kisebb szökőárt váltott ki. A görögországi Számosz szigetén ketten vesztették életüket a katasztrófában, Törökországban kedden 102-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Több mint ezren megsérültek, túlnyomó többségük szintén törökországi. A kis-ázsiai országban 143-an szorulnak továbbra is kórházi ellátásra. A több mint négymillió lakosú Izmirben tizenhét épületnél kezdődtek mentési munkálatok, kedd délelőtt ötben folytatódott a kutatás. A mentésben mintegy nyolcezer ember vesz részt, és huszonöt keresőkutyát is bevetettek. Törökországban sok régi, valamint olcsó alapanyagból, esetenként illegálisan felhúzott épület található, amelyek nagy kockázatokat rejtenek magukban. Bár a hatóságok szigorítottak a szabályozásokon és előírták a szerkezetileg gyenge épületek megerősítését, illetve lerombolását, a török városok átalakulása és megújulása egyelőre lassan halad. Törökország földtani törésvonalak találkozásánál fekszik, a területén gyakoriak a földrengések. 1999-ben két erőteljes rengésben mintegy 18 ezer ember vesztette életét az ország északnyugati részén. Görögországban szintén sűrűn fordulnak elő földmozgások.