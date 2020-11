Magyarország decemberben kap az orosz koronavírus-elleni vakcinából

Azért, hogy be tudják vizsgálni az egyelőre nem engedélyezett oltóanyagot.

Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra, hogy be tudják vizsgálni az oltóanyagot – erről állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter csütörtökön. Szijjártó Péter – aki pozitív koronavírus-tesztje miatt jelenleg karanténban van – egy a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, telefonon egyeztetett az egészségügyi miniszterrel, Oroszországban nagy lépésekkel haladnak előre az oltóanyag kutatásában, gyártásában. Arról állapodtak meg, hogy ebből decemberben Magyarországra szállítanak kis mennyiségben annak érdekében, hogy el tudják végezni a klinikai vizsgálatokat, be tudják vizsgálni az oltóanyagot, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani.

– Oroszország január második-harmadik hetétől tudja vállalni a nagy mennyiségű szállítást – közölte a miniszter.

A pontos mennyiség még nem tudható, mivel a vakcinát gyártó üzemek előkészítése még folyamatban van. Megállapodtak abban is, hogy az engedélyezés tekintetében is együttműködik Magyarország és Oroszország. – Ebben a kérdésben pénteken videokonferencián egyeztetnek egymással a két ország tisztifőorvosai – közölte Szijjártó Péter. A miniszter arról is beszámolt, hogy pénteken vagy hétfőn egy magyar oltóanyaggyártó vállalat is konzultál oroszországi partnerével. Azt mondta, ez a vállalat egyelőre influenza elleni oltóanyagot gyárt, de lehetséges, hogy koronavírus ellenit is elő tudna állítani.

– Jó lenne, ha nemcsak vásárlásról, hanem a gyártás kihelyezéséről is meg tudnának állapodni – jegyezte meg Szijjártó Péter, aki állapotáról azt közölte, jelenleg enyhe tünetei vannak.