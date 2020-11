Rossz álom és józan ész – „A puszta hatalmi őrjöngésen kívül semmilyen alapja nincs a félév érvénytelenítésének”

Kormányrendeletre hivatkozva érvénytelenítenék az SZFE-sek félévét, ám az Oktatási Jogok Biztosa szerint nincs erre jogalapja a kuratóriumnak. A tanárok és a hallgatók folytatják.

Miután szerda éjjel a Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet , amely lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények fenntartói számára, hogy rendkívüli helyzetben a tanulmányi félévet az adott intézményben érvényteleníthessék, csütörtökön a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói közleményükben hangot adtak a közösség álláspontjának , mely szerint az intézményben „nem áll fenn sem közegészségügyi-, sem közbiztonsági ok, sem természeti csapás, mely ellehetetlenítené a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítését. A tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül éppen a tanulmányi félév felfüggesztése, közvetve pedig az alapítványi átállás módja fenyegeti”. Emlékeztettek arra, hogy a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) jogorvoslattal élt, amikor az illegitim vezetőség november elején megkísérelte az oktatási tevékenység és a tanulmányi félév felfüggesztését, s a vonatkozó közigazgatási per halasztó hatálya jelenleg is érvényes. Az intézmény vezetése péntek este azonban kiadta tájékoztatóját, mely szerint „a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartója mai döntésével – a 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján – megerősítette, hogy a továbbra is fennálló rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei az Egyetemen nem állnak fenn. Ezért az SZFE-n az oktatási tevékenység csak 2021. február 1. után folytatható.”

Ellenben pénteken a HÖK közzétette, az Oktatási Jogok Biztosa, dr. Aáry-Tamás Lajos, eljuttatta hozzájuk a tanév felfüggesztésével kapcsolatos vizsgálati eredményét, „melyben kimondja, hogy az egyeztetés nélkül kinevezett kuratóriumnak nem áll jogában felfüggeszteni az oktatást a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az Egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben zajlik, így a fenntartónak semmilyen alapja nincsen a tanév akadályoztatására.” Mint a közleményben írják: „az Oktatási Jogok Biztosa állásfoglalásában felszólítja az alapítvány kuratóriumának tagságát arra, hogy feladatukat a törvényben meghatározott módon, a hallgatók alkotmányos jogát betartva lássák el”.

„Az egészségügyi helyzet miatt kihirdetett statárium árnyékában, sunyi módon meghozott "lex SZFE" pontosan illeszkedik a hatalom durva és folyamatos támadásainak sorába, 155 éves egyetemünk elpusztítására megtett lépések egyikeként értékeljük. Az oktatási jogi ombudsman jelentése is minket igazol, a puszta hatalmi őrjöngésen kívül semmilyen alapja nincs a félév érvénytelenítésének” – nyilatkozta lapunknak Karsai György, az SZFE oktatója, a doktori iskola vezetője. A hogyan tovább kérdésére így reagált: „a félévet természetesen folytatjuk, az órákat megtartjuk, minden tanár és hallgató teszi a dolgát. Meggyőződésünk, hogy az elmúlt hetek eseményeinek fényében az illetékes miniszternek a kuratóriumot azonnali hatállyal vissza kellene hívnia, mivel ez a grémium nemhogy nem látja el feladatát – a gondjaira bízott egyetemen biztosítani az oktatás, képzés zavartalanságát –, de minden igyekezetével akadályozza a munkavégzésünket (ennek kiemelkedően felháborító, gonoszságán túl a felsőoktatási törvénybe is ütköző példája az egyetemen folyó munka dokumentálására szolgáló Neptun rendszer elvétele a tanároktól). A kuratórium tagjai munkaköri kötelességüket folyamatosan megszegik, alkalmatlanok feladataik ellátására.” Az oktató hangsúlyozta, a következő félévet szeretnék úgy kezdeni, hogy elmondhatják: győzött a józan ész, az egyetempusztító akarnokság csak rossz álom volt, visszatérünk az egyetemi élet hétköznapjaihoz, folyatjuk azt a munkát, amelyet az SZFE-n 155 éve hagyományának tisztelete és folyamatosan születő eredményeink hitelesítenek. S a kérdés kapcsán, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a jövőben két egyetem lehet, Karsai György így felelt: „az ellen természetesen semmi kifogásunk, ha az SZFE elllenségei az elpusztításunkra szánt energiáikat egy új egyetem létrehozásába fektetnék, s békén hagynák ezt a "bagázst" ebben a "hüllőkeltető"-ben (copyright Vidnyánszky Attila kuratórium-elnök, illetve Pesti Srácok).”

A hétvége során hosszan reagált az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet is a rendeletre. Véleményük szerint világos, hogy a kormányrendelet valódi célja az SZFE-n zajló oktatási tevékenység ellehetetlenítése és az egyetemi polgárok megfélemlítése, nyílt zsarolása. „A valódi politikai szándékról mind a rendelet tartalma, mind annak időzítése árulkodik.” Hangsúlyozzák, „a rendelet nem pusztán gyomorforgató visszaélés a veszélyhelyzeti felhatalmazással – a Felhatalmazási Törvényt megszavazó ellenzéki képviselők lelke rajta –, de alapvető alkotmányos elvekkel megy szembe, és egyértelműen sérti az Alaptörvényt is.”

Bűnbakkeresés Szerdán számolt be arról Csernai Mihály, a HÖK elnöke, hogy Novák Emil és Szarka Gábor, az egyetem kinevezett vezetői birtokvédelmi eljárást indíttattak ellene, „birtoksértő magatartás” miatt. „A dolog több szempontból pikáns. Egyrészt, megint bűnbakkeresés zajlik, hiszen az egyetemfoglalást nem egyedül csináltam, épp ez volt benne a szép.” Mint írja, az üggyel kapcsolatban elfogultsággal vádolták meg a VIII. kerületi Önkormányzatot, így az V. kerületi Önkormányzat fogja azt vizsgálni. Ezt követően Csernai Mihály terjedelmes nyílt levéllel is fordult Bodolay Gézához, a Színházművészeti Intézet újonnan kinevezett vezetőjéhez, annak Klubrádióban elhangzott gondolataira reagálva, amelyben „Cs betűs fiúként” hivatkozott rá. A HÖK-elnök szerint Bodolay olyan állításokat fogalmazott meg tényként, amik nem felelnek meg a valóságnak, ezért kötelességének érezte válaszolni.

Ők lehetnek az induló osztályok tanárai

Az SZFE tanári kara lapunkhoz is eljuttatta azt a tájékoztatót, amelyet a felvételizőknek adott ki az egyetem 2021/22-es tanévének szakindításairól. Ezt változtatás nélkül közöljük: A Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének, Film- és Médiaintézetének, Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetének tanári kara meghatározta a 2021–22-es tanévben induló képzéseket és megnevezte az osztályok szakmai, pedagógiai vezetőit. Osztályfőnökök olyan, a szakmájukban nemzetközi szinten is ismert, jelentős oktatási gyakorlattal bíró szakemberek és alkotóművészek lehetnek, akik méltók az SZFE 155 éves hagyományához, azt hitelesen és megújítva viszik tovább. Pedagógiai koncepciójuk garantálja, hogy a felvételiző hallgatók továbbra is az Európai Felsőoktatási Térség akkreditált egyetemére jelentkeznek. A Színház- és Filmművészeti Egyetem intézetei az induló osztályokat a következő tanárok vezetésével tervezik: Színművész prózai szakirány: Bodó Viktor, Gigor Attila, Rácz Attila, Szamosi Zsófia Színházi dramaturg: Győrei Zsolt, Kiss Csaba Mozgókép – filmírás BA: Csuja László, Nagy V. Gergő Mozgókép- film- és televíziórendezés BA: Nagy Viktor Oszkár, Mátyássy Áron Mozgókép-gyártásszervezés BA: Sós Judit, Hutlassa Tamás Mozgókép – operatőr BA: Vecsernyés János, Babos Tamás Mozgókép – filmhang BA: Balázs Gábor, Zányi Tamás Mozgókép – filmvágás BA: Lemhényi Réka, Kollányi Tamás Televíziós műsorkészítő BA: Herman Péter, Szórád Máté Filmrendező MA: Enyedi Ildikó, Gigor Attila Filmoperatőr MA: Máthé Tibor, Dévényi Zoltán Látványtervező MA: Pálfi Szabolcs, Radák Judit Az SZFE új vezetése által ezen felül meghirdetett képzések (dokumentumfilm-rendező, színházrendező, színművész báb szakirány, színművész zenés szakirány, rendezőasszisztens) osztályindító tanárairól az Egyetem intézeteinek és tanárainak nincs információja. A felsorolt tanárok abban az esetben vállalják a feladatot, ha 2020. december 20-ig, a felvi.hu megnyitásáig az alapítói jogokkal rendelkező Innovációs és Technológiai Minisztérium tárgyalásokat kezdeményez az Egyetem oktatói karát teljes jogúan képviselő Minőségmenedzsment Tanáccsal, a HÖK-kel és a fenntartóval valamint az oktatói közösség megnyugtató garanciákat kap a szenátus jogkörének visszaál-lítására, a rektori pályázat kiírására. Bízunk abban, hogy ezzel egyidőben az SZFE új vezetése és fenntartó kuratóriuma megkezdi a sztrájkbizottsággal az egyetemi autonómiát érintő jogszerű sztrájktárgya-lásokat, és mindenekelőtt visszaállítja az őszi félév adminisztrációs kereteit. Reményeink szerint a tárgyalások békét hozhatnak és eredményre vezethetnek, így az Egyetem a tavasszal felvételizőket nemzetközileg elismert oktatói csapatával várhatja.