Jövőnkre és múltunkra hoztak szégyent

Hétfőn volt egy hónapja, hogy Rátóti Zoltán a Színház-és Filmművészeti Egyetem rektora indoklás nélkül felmondott Karsai Györgynek, az intézmény Doktori Iskolája vezetőjének. Karsai György közösségi odalán a héten tette közzé és a Népszava rendelkezésére bocsájtotta azt a megkezdett, de idővel elhallgatatott beszédét, amelyet az SZFE új szenátusának 2021. szeptember 17-i ülésén mondott. Az akkoriban rektori feladatokkal megbízott Novák Emil egy adott ponton elvette tőle a szót, kikapcsolta a mikrofonját, mivel szerinte Karsai megsértette a szenátus tagjait. Az alábbiakban a beszéd rövidített változatát közöljük.