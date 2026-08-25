Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét ízekre szedte Karsai György filológus a Klebelsberg Kultúrkúrián tartott előadásában, melyben összehasonlította azt az eredeti eposszal.
Odüsszeusz hazaútjáról, kalandjairól, de legfőképp nőügyeiről mesélt Karsai György filológus a homéroszi eposzokról szóló előadássorozatának legutóbbi részében.
Homérosz alakjáról és elveszett művekről is mesélt Karsai György filológus rendhagyó irodalmi előadásában.
Nagy vihart kavart a hír, hogy ötéves zsidó specializációt indít a Színház- és Filmművészeti Egyetem.
Hétfőn volt egy hónapja, hogy Rátóti Zoltán a Színház-és Filmművészeti Egyetem rektora indoklás nélkül felmondott Karsai Györgynek, az intézmény Doktori Iskolája vezetőjének. Karsai György közösségi odalán a héten tette közzé és a Népszava rendelkezésére bocsájtotta azt a megkezdett, de idővel elhallgatatott beszédét, amelyet az SZFE új szenátusának 2021. szeptember 17-i ülésén mondott. Az akkoriban rektori feladatokkal megbízott Novák Emil egy adott ponton elvette tőle a szót, kikapcsolta a mikrofonját, mivel szerinte Karsai megsértette a szenátus tagjait. Az alábbiakban a beszéd rövidített változatát közöljük.
Azt megengedi Karsai Györgynek, hogy befejezze a feladatait.
A Népszava értesülése szerint péntek délelőtt Rátóti Zoltán rektor azonnal hatállyal menesztette Karsai Györgyöt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetőjét.
Elmarad a Stumpf István, a felsőoktatás modellváltásért felelős kormánybiztos és Karsai György, az SZFE doktori iskolájának vezetője részvételével ma délelőttre tervezett, a Színház- és Filmművészeti Egyetemről szóló beszélgetés.
A most induló szemeszter kezdetén huszonhat tanár mondta fel a szerződését a Színház-és Filmművészeti Egyetemen.
Sajnos olyan országban élünk, ahol csak az számít, hogy miként dönt Orbán Viktor, ha ő úgy gondolja, hogy valaminek következményének kell lennie, akkor lesz. Alatta nem létezik felelősségvállalás - véli Karsai György klasszika-filológus, egyetemi tanár, az SZFE Doktori Iskolájának vezetője.
Kormányrendeletre hivatkozva érvénytelenítenék az SZFE-sek félévét, ám az Oktatási Jogok Biztosa szerint nincs erre jogalapja a kuratóriumnak. A tanárok és a hallgatók folytatják.
Mostanában döbbenten éljük meg, hogy a szocializmus legsötétebb éveinek gondolkodása és hatalmi játékainak reflexei jönnek újra elő – mondja Karsai György klasszika-filológus, egyetemi tanár, aki a POSZT-ot követően mondott le a találkozó tanácsadó testületében betöltött tagságáról.
Újabb tiltakozó levél született Kerényi Imre homofób kijelentései nyomán. Ezúttal Janisch Attila filmrendező és Karsai György klasszika-filológus írt nyílt levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek.