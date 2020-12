Ezúttal burkoltan führerezett Demeter Szilárd

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint visszavont cikkében abban tévedett, hogy Soros Györgyöt liberálisnak nevezte.

Csütörtökön este a Petőfi Irodalmi Múzeum – több állításában is fals – közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyet több kormányközeli lap is közzétett. „A PIM Főigazgatósága és Munkavállalói Tanácsa anonim véleménynyilvánító szavazást kezdeményezett a PIM-mel munkaviszonyban álló kollégák körében a Múzeum körül kialakult helyzet kapcsán. A leadott szavazatok alapján a PIM munkavállalóinak háromnegyede bizalmat szavazott Demeter Szilárd főigazgatónak. A Múzeum az ügyben további nyilatkozatot nem kíván tenni” – áll a dokumentumban, amely a „Múzeum körül kialakult helyzeten” feltehetően a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, Demeter Szilárdnak az Origón közzétett, Sor(o)s című publicisztikáját, illetve az az által kiváltott felháborodást értette. A PIM főigazgatója a holokausztot relativizáló november 28-i írásában a magyarokat a gázkamrákban elpusztított zsidókhoz, míg a zsidó származású Soros Györgyöt Hitlerhez hasonlította. A magyar és nemzetközi tiltakozás nyomán Demeter Szilárd visszavonta (ezt) az írását, az Origo pedig elérhetetlenné tette a cikket. „Függetlenül attól, hogy mit gondolok az igazamról” – hangsúlyozta a PIM főigazgatója az indoklásában. Bár a PIM a csütörtöki közleménye azzal zárult, hogy a múzeum „az ügyben” további nyilatkozatot nem kíván tenni, a PIM főigazgatójával pénteken tett közzé a kontra.hu egy hosszú, tegeződős-vicceskedős interjút. Ebben Demeter Szilárd a bizalmi szavazás előzményeiről azt állította: miután a PIM 270 munkatársából több mint kilencvenen – sokan névvel – elhatárolódtak tőle , elmagyarázták neki, nem a főigazgatói tevékenységével, hanem „az ominózus publicisztika néhány mondatával” van bajuk. „Abban maradtunk, hogy szerveznek egy belső, anonim szavazást az összes kolléga bevonásával. Megszervezték, háromnegyedes bizalmat szavaztak nekem a kollégáim, azt akarják, hogy továbbra is én vezessem az intézményt.” Végül az interjúban Demeter – a publicisztikája kapcsán – burkolt formában újfent Führernek aposztrofálta Soros Györgyöt. „Az általános olvasat, hogy a fő tételmondatom: Soros György a liberális Führer. Nos, Soros és csatlósai biztosan nem liberálisok, mert nem tűrik az ellenvéleményt, képtelenek a racionális vitára. Ebben tévedtem” – fogalmazott. A PIM főigazgatója november 28-án egyébként egy másik publicisztikát is közzétett az Origón Válasz a Mazsihisznek címmel, amelyben úgy fogalmazott: „Az EU hangadói, élükön Soros György spekulánssal gyakorlatilag új antiszemitizmust importálnak – atrocitások, zsidók életét veszélyeztető terrortámadások tömkelege bizonyítja ezt az elmúlt évekből.” Az Origón most is olvasható, nem visszavont publicisztikájában Demeter azt is kifejtette: „Azzal, hogy például a lengyeleket és a magyarokat ki akarják taszítani az »európaiak« köréből (anélkül, hogy tudnánk, pontosan mit is értenek európai értékeken), gyakorlatilag azt a gesztust ismétlik meg, mint amikor zsidókat előbb másodrendű polgároknak minősítették, majd kivetették a politikai közösség tagjai közül. 75 évvel Auschwitz után ott tartunk, hogy a liberális mainstream nettó náci logikát működtet.”