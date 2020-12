Gulyás Gergely szerint nem döntenek szerdán Deutsch Tamás kizárásáról

Ezzel tovább húzódhat a fideszes EP-képviselő ügye.

- nyilatkozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Gulyás Gergely úgy vélekedett , az Európai Néppárt az elmúlt 4-5 EP-szavazáson egyre rosszabb eredményeket ért el, miközben a Fidesz-KDNP egyre jobbakat. "Ha kell segíteni, akkor szívesen segítünk” - fogalmazott, majd hozzátette, ha vannak olyan kérdések, amikben nem értenek egyet, akkor nehéz az együttműködés. Abbeli meglátásnak is hangot adott, hogy szerdán nem lesz szavazás Deutsch Tamás kizárásáról. Az érintett alighanem nehéz helyzetben érzi magát. Mint lapunk is megírta , kedden délután másodjára is bocsánatot kért a kormánypárti politikus amiatt, mert két interjúban is a Gestapo szlogenjéhez hasonlította Manfred Weber frakcióvezető egyik megjegyzését a jogállam tiszteletben tartásáról. Ugyanakkor egy fideszes forrás korábban arról beszélt az atv.hu-nak , ha kizárják Deutsch Tamást, akkor párttársai is elhagyják a képviselőcsoportot.