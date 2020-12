Januártól nem kell háziorvostani szakvizsga a praxishoz

Hűtlen kezelés, korrupció, túlárazás. Némelyik fővárosi kerületben milliárdos visszaélések nyomára bukkantak a kormánypárt veresége után.

Tíz olyan kerület van Budapesten, ahol a korábbi fideszes polgármesterrel szemben ellenzéki jelölt győzött az önkormányzati választáson 2019 októberében. Körkérdésünkben arra kerestünk választ, hogy az új, ellenzéki vezetésű önkormányzatok találtak-e szabálytalanságokat, ha igen, milyen eljárásokat indítottak.

A XVIII. kerületben (Pestszentimre és Pestszentlőrinc) Szaniszló Sándor váltotta Ughy Attilát. Az átvilágítással járó munka nagyságrendjét jelzi, hogy csak az önkormányzat legnagyobb vállalatánál több mint 10 ezer szerződés keletkezett a korábbi időszakban – derült ki abból a beszámolóból, amit a polgármester nevében Kőrös Péter alpolgármester küldött lapunknak.

Végül mintegy 450 szerződést ítéltek olyannak, amely alaposabb vizsgálatot igényel. Eddig két büntetőfeljelentést tettek, a hatóságok elrendelték a nyomozást. Az alpolgármester közlése szerint a „gyanús szerződésekben vizsgált ügyek nagyságrendje milliárdos”, pontos összeget várhatóan tavasszal tudnak mondani.

A főváros VI. kerülete, Terézváros – ahol Soproni Tamás fölényesen nyert Hassay Zsófia ellen – a nyugalom szigetének tűnik. „A terézvárosi polgármesteri hivatalban nem volt ilyen ügy, így nem indult eljárás sem” – tájékoztatták lapunkat. Igaz, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. átvilágítása csak az év végén zárul le.

A szomszédos VII. kerületben, a Niedermüller Péter vezette Erzsébetvárosban viszont (lásd keretes írásunkat) csapkodnak a villámok. A VIII. kerületben, Józsefvárosban szintén: itt Sára Botond helyett Pikó Andrást választották polgármesterré.

Nem igaz, hogy a Fidesz jó anyagi helyzetben adta át a kerületet – kezdődött a józsefvárosi önkormányzat válasza. Jelentős vagyonfelélés történt, 2010-2019 között összesen közel 13 milliárd forint értékben adtak el ingatlanokat a kerületben. A „haveri állások és megbízások” megszüntetése után a mostani önkormányzat lényegesen kevesebbet költ megbízásokra, ügyvédi díjakra, reprezentációs költségekre vagy PR-kiadásokra: ezzel évi 160 millió forintot takarít meg.

A Józsefváros újság szerkesztőségében „kibelezett számítógépek, letörölt szoftverek fogadtak minket”. Ebben az ügyben rendőrségi nyomozás folyik. Az önkormányzat megszüntette az együttműködést a „Fidesz fiókszervezeteként működő polgárőr egyesülettel”, amelynek tagjai „fizetett magánhadseregként szorgoskodtak” az elmúlt évek kampányaiban.

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél végzett belső vizsgálat szerint több ügyben felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, az önkormányzat meg fogja tenni a büntetőfeljelentéseket. Felmondták a szerződést a Mészáros Lőrinc 50 százalékos tulajdonában lévő alkuszcéggel, ahogyan a „túlárazott, korrupciógyanús” közétkeztetési szerződést is. Utóbbi miatt az önkormányzat komoly közbeszerzési bírságot kapott, de Pikó Andrásék úgy számolnak: a „politikai büntetéssel” együtt is megspórolnak több mint 100 millió forint közpénzt, olcsóbb és jobb közétkeztetést biztosítanak.

Vihar dúl a IX. kerületben, Ferencvárosban is. Baranyi Krisztina, a Bácskai Jánost váltó polgármester kérdésünkre megjegyezte, hogy – bár folyamatosan vizsgálják a Fidesz idején kötött szerződéseket és azt, milyen módon „folyattak ki közpénzt a kerületből” – az ügyek bizonyítása nagyon nehéz, néha lehetetlen.

Két feljelentést tettek a rendőrségen. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében alapos a gyanú, hogy a cég több mint 32 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak, amikor különböző munkákat – lomtalanítás, szemétszállítás – külsősökkel végeztetett: annak ellenére, hogy maga is rendelkezett a szükséges munkaerővel és gépekkel.

A másik feljelentés egy frekventált helyen lévő ingatlan hasznosítása miatt született. A kerület vagyonkezelő cégének korábbi vezetője fillérekért adott bérbe egy 200 négyzetméteres ingatlant egy baráti vállalkozónak, aki papíron európai uniós információs pontot, a valóságban drága éttermet üzemeltetett a bérleményben.

Jogászok vizsgálják az egyik helyi fideszes politikus esetét. Az illető – a gyanú szerint – önkormányzati mandátumával visszaélve éveken keresztül elintézte, hogy azok a lakóépületek kapjanak vissza nem térítendő felújítási támogatást, amelyeknek történetesen ő a társasházi közös képviselője. Tagja volt az erről döntő bizottságnak, lakóháza és cégének székhelye is kapott ilyen támogatást.

Kiss László a III. kerületben, Óbuda-Békásmegyeren tudott nyerni Bús Balázzsal szemben. Az új polgármester hónapokig tartó belső vizsgálatot zárt le kora ősszel: egy óvónő éveken át pornográf felvételeket készített több rábízott óvodásról. A részletekről tájékoztatták ugyan a korábbi önkormányzati vezetést, „ám ők semmit sem tettek”. Több önkormányzati fenntartású cég felügyelő bizottságában is vizsgálatok folynak a III. kerületben, ezek még nem zárultak le.

Újbudán, a XI. kerületben Hoffmann Tamás helyett László Imre lett a polgármester. Az önkormányzat tulajdonában álló vállalatok, valamint a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat ellenőrzése során számos szabálytalanságot tárt fel az átvilágítást végző cég: megalapozott gyanú esetén büntetőfeljelentést és peres eljárásokat kezdeményez az újbudai önkormányzat.

A legnagyobb sajtóvisszhangot az egyik nonprofit kft. volt vezetőjének ügye váltotta ki. Az ügyvezető az elmúlt években közel 25 millió forintot költött el a cég kasszájából Las Vegas-i, szingapúri és londoni utazásokra. Az Egyesült Államokban háromszor is járt, legutolsó útjára 4,1 millió forintot fizettetett ki.

Az önkormányzat szerint „intellektuális közokirat-hamisítás történt”, amikor az előző polgármester a számára vesztes választás után értékesített egy ingatlant, egy másikat pedig bérbe adott.

Terjedelmes a lista az I. kerületben is, ahol Váradiné Naszályi Márta győzte le Nagy Gábor Tamást. A Széchenyi Bankkal kötött önkormányzati szerződés 500 millió forintos veszteséggel járt, a Red Bull közterület-használati díjának kedvezménye révén 130 milliós kár keletkezett, a bérlakásállomány üzemeltetésének deficitje évi 5-600 millió hiányt jelentett.

A ki nem adott és áron alul kiadott helyiségek bérleti díjából származó hiány összege 100 milliós, az áron alul kiadott közterületek (például építési területek) díjának elmaradása több 10 millió forintos nagyságrendben mérhető évente az I. kerületben A különféle parkolási anomáliák következtében elmaradt bevételek tételenként ugyancsak milliós, vagy akár 10 milliós összegeket tesznek ki.



Forró a helyzet Erzsébetvárosban

A fideszes Vattamány Zsolt kihívójaként a közös jelöltként indított Niedermüller Péter győzött a VII. kerületben. Erzsébetvárosban forró a helyzet: az önkormányzat sorra teszi a feljelentéseket. A legjelentősebb közülük a Király utca 23-29. alatti ingatlanok értékesítésének ügye. A Nemzeti Nyomozó Iroda különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A gyanú szerint az előző vezetés úgy vállalt több milliárdos fizetési kötelezettséget, hogy ennek nem volt meg a pénzügyi fedezete. Havonta 800 millió forintos kötbérfizetési kötelezettség keletkezik, már 9 milliárd 737 millió forintot követelnek az önkormányzaton. (A Fidesz azt állítja, hogy a kedvezőtlen szerződést még a hajdani szocialista polgármester, Hunvald György idején kötötték 2003-ban – a szerk.) Az erzsébetvárosi önkormányzat több ezer oldalnyi dokumentum átvizsgálása után bűnszövetségben elkövetett csalás, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést egy Kazinczy utcai ingatlanegyüttes ügyében. Niedermüllerék szerint a korábbi vezetés a partnercég szerződést sértő magatartása ellenére sem szállt ki a számára hátrányt jelentő megállapodásból, végül a becsült forgalmi érték alig harmada folyt be a kasszába. Az „elkövetési érték” közelít a 800 millió forinthoz. Az Erzsébetváros Kártya esetében jelentős kárt okozó csalás miatt folyik eljárás, a gyanú szerint több mint 43 millió (kifizetett) forint mögött nincs valós gazdasági teljesítmény. Büntetőeljárás van folyamatban a piacüzemeltetés egyik dolgozója ellen is: senkinek nem tűnt fel, hogy az illető „folyamatosan csapolja az önkormányzati cég pénzét”. Vele szemben mintegy 2,3 millió forintos polgári jogi igényt is támasztanak. Az egyik kft. önkormányzati felhatalmazás nélkül rendelte meg feladatok elvégzését alvállalkozóktól, ezeket más célra kiutalt pénzekből, felhatalmazás nélkül fizették ki: 216 millió forintról van szó. Más ügyekben eljárás folyik még vesztegetés elfogadása, korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása vagy például információs rendszer megsértésének gyanúja miatt is.