Trumpra szavazott a rendőr, aki a Capitolium ostromában halt meg

Az elnök nem fűzött semmit az esethez, ahogy az ostromlók négy halottjáról sem szólt eddig nyilvánosan egyetlen szót sem.

Donald Trumpra szavazott az elnökválasztáson az a rendőr, aki életét vesztette a Capitolium szerda esti ostroma miatt – adta hírül a Reuters hírügynökség szombat éjjel a férfi apjának elmondása alapján.

A 42 éves rendőrt az ostromlók először lefújták paprikapermettel, majd pedig nagy erővel fejbe ütötték.

A férfit a mentőknek kétszer is sikerült újraéleszteniük, végül kórházban halt meg csütörtökön. Apja elmondása szerint olyan vérrög keletkezett az ütés miatt koponyájában, hogy örök életére csak vegetált volna agykárosodás miatt. Brian Sicknick halálát emberölésnek minősítette a washingtoni rendőrség, és az FBI is segít a gyilkos kilétének kiderítésében. A férfi a hatodik rendőr, aki életét vesztette kötelessége teljesítése közben a Capitolium rendőrei közül. Sicknick 2008-ban állt be a testülethez, első komoly feladataként Barack Obama volt elnök beiktatásának védelmében vett részt.