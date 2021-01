Balog Zoltán is megszólalt Szájer József botrányáról

A volt miniszter szerint az a valódi kérdés, hogy mit tanul a Szájer-ügyből a politikai közössége.

Balog Zoltán úgy véli, hogy mivel az utóbbi tíz éve a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt zajlott, mindenki előtt megmérettetett. A volt emberi erőforrások minisztere a Mandinernek adott újévi interjúban kijelentette, hogy nincs miért szégyenkeznie, még ha nem is elégedett mindennel, amit tett vagy nem tett meg. Kijelentette, hogy „nekünk hívő keresztény embereknek ráadásul megvan az a kiváltságunk, hogy tudjuk: számadással végső soron az Istennek tartozunk. Ha vele elrendezzük a dolgainkat, akkor a külső támadások sem fájnak annyira. Azt viszont visszautasítom, hogy a személyemen keresztül az egyházamat támadják, közénk akarjanak éket verni”. A Dunamelléki Református Egyházkerület újonnan megválasztott püspökeként január 25-én iktatják be a hivatalába . A lapnak arról beszélt, hogy úgy kell megnyilvánulni és cselekedni, hogy az ember tudja, van egy magasabb szempont a napi politikai szempontnál, az pedig az örökkévalóság mércéje, az Úristen ítélőszéke.

Balog Zoltán megjegyezte, hogy kevesebb álszentségre és képmutatásra, és több önvizsgálatra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy nem vették le a lécet, még ha valaki le is verte, „a mérce marad”. Úgy véli, azért is üthetett nagyot az ügy, mert a konzervatív keresztény közösséghez tartozóknak vannak erkölcsi elvárásaik. Megemlítette azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a történtek után egyértelművé tette, ami történt, az elfogadhatatlan . Balog Zoltán január 31-i hatállyal a Fidesz pártalapítványának kuratóriumi elnöki posztjáról is lemondott . (Az ATV nyomán.)