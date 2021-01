Elvált nők klubja - Rogán Cecíliáék 160 milliós osztalékot vettek ki cégükből

Hiányosan tüntették fel az árakat a fogyasztóvédelem által tavaly vizsgált mintegy 5 ezer bolt bő harmadában, mintegy 1700 üzletben.

Hiányosan tüntették fel az árakat a fogyasztóvédelem által tavaly vizsgált mintegy 5 ezer bolt bő harmadában, mintegy 1700 üzletben. Ez a 2019-es évhez képest némi javulást jelent, hiszen akkor még az üzletek 39 százalékában volt gond az árak kiírásával. Termékekre vetítve ugyanakkor nem ilyen súlyos a helyzet: a vizsgált 600 ezer árucikknek mindössze 3 százalékánál merült fel valamilyen kifogás – derül ki az innovációs tárca közleményéből. Az árazási gyakorlat kapcsán elmarasztalt vállalkozásokra tavaly összesen több mint 90 millió forint bírságot szabott ki a hatóság. A vállalkozásoknak a ténylegesen fizetendő eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan, forintban kell feltüntetnie. A fogyasztónak az áfát és egyéb kötelező terheket is tartalmazó bruttó árat kell látnia. Ha a kereskedő valamilyen okból kétféle árat tüntet fel, akkor az alacsonyabbon köteles értékesíteni a terméket, még akkor is, ha azt tévedés, például elütés miatt hibásan szerepeltette. A leértékeléseknél pedig nem elég csupán az engedmény százalékos arányát jelezni: a vásárlónak a teljes fizetendő árat látnia kell – foglalta össze a tárca az előírásokat, amelyeket nemcsak a hagyományos üzletekben, hanem a webáruházakban és a hirdetésekben, prospektusokban és az egyéb reklámanyagokban is be kell tartaniuk a kereskedőknek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jövő májustól jelentősen megváltoznak az akciós árak feltüntetésének szabályai. A leértékelés mértékét az árcsökkentés bejelentése előtt 30 nappal alkalmazott legalacsonyabb árhoz viszonyítva kell majd meghatározni. Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár szerint jövő tavasztól így már nem fordulhat elő, hogy egy üzlet csak azért emeli meg pár napra egy-egy termék árát, hogy aztán nagyobb mértékű, látványosabb leértékeléseket jelenthessen be.