MÚOSZ: A Klubrádió engedélyét mielőbb meg kell hosszabbítani

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége úgy látja, hogy az elmúlt évek sajátos frekvenciaosztási gyakorlata következtében mára a Klubrádió maradt az egyetlen olyan magyar közéleti adó, amelynek szerkesztésében nem érvényesül kormányzati befolyás.

Az elmúlt hetekben olyan hatósági lépések történtek a Klubrádió frekvenciapályázata ügyében, amelyek az érdemi döntés elhúzódását, és vele a Klubrádió elnémulását vetítik előre. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a jog és a közérdek is amellett szól, hogy a – mielőbbi – végleges döntésig az adó engedélyét meg kell hosszabbítani – állapította meg a MÚOSZ közleményében . Ha a Fővárosi Törvényszék jövő kedden nem ad helyt a csatorna kérésének , akkor február 14-én le lehet húzni a rolót, mert akkor jár le a sugárzási engedély. Onnan kezdve legfeljebb az interneten működhet. Az NMHH Médiatanácsa ugyanis tavaly úgy döntött, hogy a médiaszolgáltató kérelme ellenére nem hosszabbítja meg a 92,9 MHz-es rádiós jogosultságot, hanem pályázatot ír ki a frekvencia újrahasznosítására. A pályázati eljárás viszont már az első körben elakadt , mivel két pályázó is jogorvoslattal élt a médiatanácsi határozatok ellen a Fővárosi Törvényszéken. A MÚOSZ felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évek sajátos frekvenciaosztási gyakorlata következtében mára a Klubrádió maradt az egyetlen olyan, viszonylag széles elérésű közéleti adó a magyar éterben, amelynek szerkesztésében nem érvényesül kormányzati befolyás.

Megjegyezték, hogy ha a Klubrádiót, vagyis az utolsó kormányfüggetlen közéleti adót a hatalom hatósági eszközökkel lekapcsolja, nem marad érve amellett az állítás mellett, hogy a magyar sajtó szabad, a kormányzat pedig nem törekszik a kritikus hangok elhallgattatására. A Media1 pedig arról számolt be, hogy a sajtószabadságért folyamatos küzdelmet folytató International Press Institute közleményében jelezte, hogy a Fidesz-kormány a még megmaradt utolsó jelentősebb kritikus hangot is el akarja némítani. Az IPI megemlítette, hogy a döntéseket hozó Médiatanács tagjait kizárólag fideszes szavazatokkal választották meg, így a Klubrádió nehéz helyzete miatt a kormányzó Fidesz tehető felelőssé. Scott Griffen, az IPI igazgatóhelyettese közölte, hogy a Klubrádiót azért akarja elnémítani Orbán Viktor kormánya, mivel az gyakran kormánykritikus nézeteknek is teret biztosít. Griffen szerint a Médiatanács erőfeszítései a Klubrádió licencmegújításának blokkolására egy kiszámított kísérlet részét képezik azért, hogy szájkosarat tegyenek a megmaradt néhány magyarországi független média egyikének szájára. A MÚOSZ elnöke, Hargitai Miklós lapunk szerkesztője.