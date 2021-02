Majmok és madarak fagytak halálra egy texasi rezervátumban

A nagyböjt mellett energiatakarékossági otthonzöldítő kihívás is indul.

A keresztény nagyböjttel párhuzamosan február 17-én, idén 9. alkalommal egy energiatakarékosságot segítő karbonböjt is kezdetét veszi, amely az EnergiaKözösségek program második feladata. Az egymással versenyző háztartások elsősorban viselkedésváltozással csökkenthetik az energiafogyasztásukat és a karbonlábnyomukat – írta a ZIP magazin . A kihíváshoz a versenytől függetlenül is lehet csatlakozni. A feladatok között szerepel a mérőórák rendszeres leolvasása, húsmentes napok beiktatása, de a résztvevők vállalhatják azt is, hogy a hét egy bizonyos napján autójuk helyett alternatív közlekedési módot választanak. A kezdeményezést kiíró szervezet, a GreenDependent Intézet böjti naptárában sok ötlet és javaslat található, amelyből mindenki annyit vállalhat, amennyi a családja, háztartása mindennapjaiba belefér. Így a karbonböjt a kezdő és a haladó energiamegtakarítóknak és háztartászöldítőknek jelenthet kihívást. Minden héthez tartozik egy rövid ellenőrző lista, amely segít felderíteni, mit sikerült megtenni a hálóban, a fürdőszobában, a konyhában és a nappaliban a takarékosság és a zöldítés jegyében, azaz egyfajta zöld önvizsgálatra is lehetőséget ad.